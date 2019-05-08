شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 3 عوامل جديدة يحدد بها فيس بوك انتشار مقاطع الفيديو على الموقع.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شبكة التواصل الاجتماعى فيس بوك اليوم عن مجموعة من التغييرات على الطريقة التى يتم بها تصنيف مقاطع الفيديو على الشبكة، وهو التصنيف الذى من شأنه أن يتحكم فى مدى انتشار هذه الفيديوهات بين المستخدمين.

وقال فيس بوك فى مدونتها الرسمية:" نريد مساعدة منشئى الفيديو الموهوبين فى العثور على جمهورهم وإنشاء أعمال مرئية مربحة على فيس بوك، كما نريد مساعدة الأشخاص على اكتشاف مقاطع فيديو رائعة وبناء علاقات مع صناع المحتوى والناشرين الذين يهتمون لأمرهم".

وأضافت الشركة أنه للقيام بذلك، فستجرى فيس بوك خلال الأشهر المقبلة سلسلة من التغييرات التى سوف تعطى الأولوية لمقاطع الفيديو الأصلية التى يبحث عنها الناس، موضحة أن التحديثات التى ستجريها تعتمد على ثلاثة عوامل تؤثر على تصنيف مقاطع الفيديو، وهي: الولاء والقصد، ومدة الفيديو والمشاهدة، والأصالة.

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وأوضحت الشركة أن هذه العوامل الثلاثة ستحدد مدى انتشار الفيديوهات عبر مختلف أنحاء الشبكة، بما فى ذلك صفحة آخر الأخبار، وقسم المشاهدة Facebook Watch، وتوصيات More Videos.

وأشارت فيس بوك إلى أن المقصود بـ "الولاء والقصد"، هو أن يكون مقطع الفيديو يبحث عنه الناس قصدًا وأكثر من مرة، أما العامل الثانى، فهو يعنى أنه كلما قضى المستخدمين وقت أطول فى مشاهدة مقطع فيديو، فسيحصل ذلك المقطع الأولوية فى العرض، أما العامل الثالث، فهو يعنى أن التغيير يأتى استمرارًا لما أعلنت عنه الشركة فى العام الماضى بشأن الحد من انتشار مقاطع الفيديو غير الأصلية والمعادة نشرها من مصادر أخرى.