الأرصاد: طقس اليوم معتدل على الوجه البحري .. والعظمى بالقاهرة 27 درجة

كتب محمود راغب



يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأربعاء، طقس لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا على كافة الأنحاء.

كما يتوقع الخبراء أن تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة من جنوب سيناء وجنوب البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء والغردقة وجنوب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة هناك، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية...