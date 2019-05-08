شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 4 تطبيقات لازم تكون على موبايلك فى شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هناك العشرات من التطبيقات التى توفر للمستخدمين خدمات تتعلق بشهر رمضان الكريم، بين تطبيقات أذان وأدعية وقرآن وغيرها الكثير، وفيما يلى نرصد مجموعة من التطبيقات المميزة التى يمكن للمستخدمين الاعتماد عليها خلال الشهر الكريم كما يلى:

- تطبيق Athan Pro:

من التطبيقات المميزة لعرض الأذان والتذكير بأوقات الصلاة واقترابها، كما يمتلك أيضا مصحفا كاملا مع أهم الأذكار اليومية والرمضانية، مع ميزة عرض البوصلة لمعرفة جهة القبلة، إضافة إلى ميزة تنظيم وقتك من خلال تقويم كامل

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- تطبيق Quran Majeed

هو بمثابة مصحف شريف، يتيح للمستخدم قراءة القرآن أو الاستماع إليه بأصوات أشهر القراء، كذلك يتيح البحث داخل السور والآيات القرآنية، إضافة إلى سهولة التصفح والتنقل بين السور، وهو يوفر ترجمة بـ 45 لغة.

- تطبيق Muslim Dua Now

واحد من أبرز التطبيقات لتذكير الصائم بالأدعية والأذكار خلال شهر رمضان، إذ يعرض هذه الأدعية كل فترة معينة على شاشة الهاتف، وهو مفيد للكبار والصغار، كما يضم التطبيق أكثر من 18 فئة مختلفة من الأدعية لجميع الأعمار.

- تطبيق Lose it

من التطبيقات الخاصة باللياقة البدنية، حيث يساعد المستخدمين على عدم اكتساب وزن إضافى خلال شهر رمضان، والخروج منه بجسم متناسق، وذلك من خلال وضع جدول زمنى لمتابعة السعرات الحرارية التى يتناولها المستخدم منذ الإفطار وحتى السحور.