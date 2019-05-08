شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مش "الدارك موود" بس.. مزايا تستعد أبل لطرحها بنظام IOS 13 الشهر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أن لدى شركة أبل خطة لإجراء بعض التغييرات الرئيسية للسوفت وير الخاص بتشغيل أجهزة الأيفون والأيباد والماك والساعات الذكية.

فمن المقرر أن تستضيف الشركة مؤتمرها العالمى السنوى للمطورين WWDC الشهر المقبل، حيث من المتوقع أن يتم الكشف عن نظام iOS 13، بالإضافة إلى أحدث إصدارات نظام التشغيل MacOS و watchOS.

عندما يحدث ذلك، ستصدر أبل "الوضع المظلم" الجديد لهواتف أيفون وأجهزة الأيباد، جنبا إلى جنب متجر تطبيقات جديد مصمم خصيصًا للساعة، بالإضافة إلى ميزات صحية جديدة، من بين أمور أخرى، وفقًا لتقرير بلومبرج، نقلاً عن مصادر مطلعة على الأمر.

وسوف يبدأ مؤتمر WWDC فى 3 يونيو ويستمر حتى 7 يونيو، وواحدة من أكثر الميزات المتوقعة، والتى تسمى الوضع المظلم، ستتيح للمستخدمين تشغيل إصدار iOS بلون أسود ورمادى، وهذا الإصدار أسهل بكثير على العيون عندما يتصفح المستخدم هواتفه فى الليل.

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سوف يتبع ذلك خطوات إصدار الوضع المظلم التى تم طرحها لأجهزة Mac فى العام الماضى، بالإضافة إلى التطبيقات الشائعة الأخرى، مثل Twitter، التى تحتوى على هذه الميزة منذ عدة أشهر بالفعل.

النسخة القادمة من iOS ، والتى تحمل الاسم الرمزى "Yukon" داخل الشركة، ستتضمن أيضا لوحة مفاتيح مجددة تتيح للمستخدمين التمرير عبرها لتشكيل كلمات، على غرار ما هو موجود بالفعل على هواتف أندرويد، وتطبيق محدّث للتذكيرات يحتوى على أقسام مشفرة بالألوان للمهام المجدولة والمهام اليومية.

وأضاف تقرير بلومبرج أن التفاصيل حول نظام التشغيل iOS 14 ، والمقرر طرحه فى عام 2020، يجرى التخطيط لها بالفعل، بما فى ذلك القدرة على دعم سرعات شبكة 5G.