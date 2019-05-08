شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل وجوجل يحذفان تطبيقات مواعدة تسمح للأطفال باستخدامهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذفت شركتا أبل وجوجل تطبيقات المواعدة بعد زعم لجنة التجارة الفدرالية بأنها تسمح للأطفال دون سن الـ12 عاما باستخدامها، حسب خطاب أرسلته اللجنة لشركة Wildec LLC التى تدير التطبيقات الثلاث.

وأقرت اللجنة يوم الاثنين بحذف التطبيقات الثلاث من متاجر التطبيقات الخاصة بشركتى أبل وجوجل، فحسب التقارير تجمع تلك التطبيقات تواريخ ميلاد المستخدمين وصورهم والبريد الالكترونى الخاص بهم ومواقعم الحالية.

ومع أن التطبيقات شددت فى قواعدها على حذف المستخدمين دون الـ13 عام، إلا انها فشلت فى ذلك وعثرت اللجنة فى تعليقاتهم الخاصة على اطفال أقل من 12 عاما.

وأوضحت لجنة التجارة الفدرالية بأن السماح للأطفال بالتواصل مع البالغين يهدد سلامتهم، حيث أفادت الأنباء أن العديد من الأفراد واجهوا تهماً جنائية بسبب استخدام تطبيقات شركة Wildec LL.