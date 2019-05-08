تكنولوجيا: جوجل تؤكد على خططها لإطلاق مزيد من إصدارات Pixel المتوسطة #IO2019

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت شركة جوجل اليوم أول إصداراتها من سلسلة هواتف Pixel المتوسطة في هاتفي Pixel 3a و3a XL، كما أكدت عملاق البحث على خططها المستقبلية لإطلاق إصدارات جديدة من الهواتف ذات التسعير المعقول.

تتجه شركة جوجل خلال الفترة القادمة للمنافسة في سوق الهواتف المتوسطة ذات التسعير المعقول مقارنة بمستوى تسعير إصداراتها المميزة من هواتف Pixel، بهدف جذب قاعدة جديدة من المستخدمين على مستوى العالم.

ولقد أكدت شركة جوجل على خططها خلال فعاليات مؤتمر المطورين الذي عقد اليوم، على خططها المستقبلية لإطلاق إصدارات جديدة من هواتفها المتوسطة من هواتف Pixel على أن تقدم إصدار جديد سنوياً.

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وتشير التوقعات إلى أن مبيعات شركة جوجل المنخفضة من هواتفها المميزة الأخيرة Pixel 3 وPixel 3 XL دفعت جوجل للبحث عن سوق جديد لتنشيط مبيعات الهواتف الذكية من جديد، كما أكدت جوجل على خططها لدفع أهم الملامح الرئيسية في الهواتف المميزة إلى إصداراتها القادمة من سلسلة “a” بعد عام من إطلاق الإصدارات المميزة.

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