تكنولوجيا: جوجل تخطط لدفع الإصدار التجريبي الثالث من تحديث Android Q لعدد 21 هاتف #IO2019

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت شركة جوجل في الفترة الأخيرة في العمل مع كبرى الشركات المصنعة لهواتف الأندوريد، لمعاينة الإصدار التجريبي من تحديث الأندوريد على الهواتف الذكية، واليوم أكدت عملاق البحث على دفع الإصدار التجريبي الثالث من تحديث Android Q لعدد 21 من هواتف الأندوريد.

لن تقتصر معاينة تحديث Android Q خلال الفترة القادمة على هواتف Pixel فقط، حيث تقدم جوجل الإصدار التجريبي الثالث من تحديث Android Q لعدد 12 شركة من الشركات المصنعة لهواتف الأندوريد، على أن يتوفر خلال الفترة القادمة لعدد 21 هاتف.

وتشمل الهواتف التي ستحصل على تحديث Android Q هواتف Pixel التي يصل عددها إلى 8 إصدارات يأتي من بينها الإصدارات المتوسطة الجديدة Pixel 3a وPixel 3a XL، على أن يأتي 13 هاتف من شركات أخرى، كما يصل التحديث للهواتف عبر OTA.

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ومن المقرر أن تشمل الهواتف التي ستحصل على الإصدار التجريبي الثالث من تحديث Android Q كلاً من الهواتف التالية:

Asus Zenfone 5z

Essential PH-1

Nokia 8.1

Huawei Mate 20 Pro

LG G8

OnePlus 6T

Oppo Reno

Realme 3 Pro

Sony Xperia XZ3

Tecno Spark 3 Pro

Vivo X27

Vivo NEX S

Vivo NEX A

Xiaomi Mi 9

Xiaomi Mi MIX 3 5G

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