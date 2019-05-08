جوجل تؤكد قدوم المزيد من هواتف Google Pixel المنخفضة التكلفة في المستقبل

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة جوجل اليوم بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتفين Google Pixel 3a و Google Pixel 3a XL بإعتبارهما أول هاتفين من شركة جوجل ينتميان إلى الفئة المتوسطة، فجميع هواتف Google Pixel التي تم إصدارها في الفترة الماضية كانت عبارة عن هواتف راقية. ومع ذلك، يبدو أن هواتف Google Pixel 3a الجديدة التي أعلنت عنها شركة جوجل اليوم لن تكون الهواتف الذكية المنخفضة التكلفة التي ستكشف عنها الشركة، فقد كشف فريق التصميم التابع للشركة أننا سنرى المزيد من الهواتف الذكية المتوسطة من شركة جوجل في المستقبل.

أكد بعض المسؤولين التنفيذيين في شركة جوجل لموقع Android Police أنه ستكون هناك المزيد من الطرازات المنخفضة التكلفة من هواتف Google Pixel في المستقبل. قد يفترض المرء أننا قد نرى إصدارات سنوية من هذه الهواتف مثلما يحدث الآن مع طرازات Google Pixel الراقية.

وهذا يعني أيضًا أن الإختلافات بين الطرازات المنخفضة التكلفة والراقية قد تنمو في المستقبل. الفروقات بين هواتف Google Pixel 3a الجديدة وهواتف Google Pixel 3 الراقية الحالية محدودة. على سبيل المثال، الكاميرا الخلفية هي نفسها في كلا التشكيلتين حيث أن وجود كاميرا بهذه البراعة في هاتف يكلف إبتداء من 399 دولار أمريكي يعتبر أمرًا مذهلاً.

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هناك توقعات بأن شركة جوجل ستقوم أخيرًا بإستخدام كاميرات خلفية مزدوجة في الهاتفين Google Pixel 4 و Google Pixel 4 XL. وفي حالة إذا كان الأمر كذلك، فقد نرى ذلك يصل إلى الهاتفين Google Pixel 4a و Google Pixel 4a XL في العام المقبل. هذا من شأنه أن يعرض مبيعات الهاتفين Google Pixel 4 و Google Pixel 4 XL للخطر. عمومًا، هذه مجرد تكهنات الآن، ولكن الشيء الوحيد الذين يمكننا تأكيده الآن هو أننا سنرى المزيد من هواتف Google Pixel المنخفضة التكلفة في المستقبل.