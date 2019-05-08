الكشف رسميًا عن الشاشة الذكية Nest Hub Max، وهي تعمل أيضًا ككاميرا أمنية داخلية

فاطمة أيت طالب - دبي - تم تسريب جهاز Nest Hub Max من قبل، لذلك فقد كان من المتوقع أن تقوم شركة جوجل بإزاحة الستار رسميا عن هذا الجهاز في مؤتمرها السنوي للمطورين Google I/O 2019 الذي أقيم اليوم. هذا الجهاز عبارة عن شاشة ذكية تجمع أفضل ما في Nest Camera و Google Home Max و Googme Home Hub.

نظرًا إلى أنه يحتوي على كاميرا، فمن الممكن إستخدامه ككاميرا أمنية داخلية تعمل على بث ما يجري مباشرة من منزلك. توفر الكاميرا أيضًا ميزة تدعى Face Match. هذه الميزة يمكنها التعرف على الوجوه ثم تقديم معلومات مخصصة مثل مواعيد التقويم لهذا المستخدم فقط.

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يجب تفعيل هذه الميزة يدويًا مع العلم بأن شركة جوجل ذكرت بأن جميع بيانات الوجه يتم تخزينها محليًا على الجهاز ولا يتم رفعها إلى السحابة. يجب على المستخدمين تحديد ما إذا كانوا يرغبون في إستخدام Face Match أم لا.

يمكن لجهاز Nest Hub Max العمل أيضًا كمنصة للتحكم في الأجهزة المنزلية الذكية الأخرى التي بحوزتك. يتضمن ذلك أجهزة مثل Nest Thermostat أو الأضواء الذكية، على سبيل المثال لا الحصر. وكما هو الحال مع Google Home Hub، فبإمكان جهاز Nest Hub Max أيضًا تشغيل فيديوهات اليوتيوب، والعمل كإطار للصورة، وإجراء المكالمات عبر خدمة Google Duo. يمكنه أيضًا بث برامج تلفزيونية مباشرة مما يجعله مناسبًا ليتم إستخدامه كتلفزيون صغير في المطبخ. هل تريد قبول مكالمة أثناء قيام جهاز Nest Hub Max بتشغيل الفيديو الغنائي المفضل لديك؟ فقط إرفع يدك اليمنى وسوف يوقف الفيديو.

لم يتم بعد الكشف عن موعد إطلاق جهاز Nest Hub Max، ولكن قالت شركة جوجل في مؤتمرها أن هذا الجهاز سيصدر في صيف هذا العام بسعر 229 دولار أمريكي.