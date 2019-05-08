شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لمنافسة أبل وجوجل.. BBC تستعد لطرح مساعد صوتى جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تطور بى بى سى مساعد صوتى جديد فى محاولة لمنافسة أليكسا التابع لأمازون وسيرى الخاص بشركة أبل، وبالمثل سيكون عبارة عن شخصية يمكن للمستخدم التحدث معها بسهولة، والتى سيطلق عليها اسم Auntie، وفقا للمطلعين على خطط الشبكة، فى إشارة إلى اللقب القديم لهيئة الإذاعة البريطانية - لكن سيتم إعادة تسميتها قبل الإطلاق لجعلها "صوتًا حديثًا".

ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى، سيكون المساعد متاحًا للتنزيل مجانًا على الهواتف الذكية وأجهزة التلفزيون الذكية فى المملكة المتحدة، وسيتيح للمستخدمين البحث عن معلومات عبر الإنترنت عن طريق إصدار تعليمات شفهية.

على سبيل المثال، يمكن للمستخدمين أن يطلبوا من التطبيق الحصول على تقارير الطقس، أو معرفة أسرع طريق للوصول إلى العمل، إذ قال أحد المصادر: "بدلاً من قول" أليكسا هل يمكنك ...؟ "، ستقول" Auntie هل يمكنك".

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لم يتضح بعد كيف ستوفر BBC ذلك على مكبرات الصوت الذكية مثل تلك التى تبيعها أمازون وجوجل، ولكن قد يتم تحميلها مسبقًا على الأجهزة إذا كانت الشبكة تستطيع الحصول على دعم المنظمين لإجبار عمالقة التكنولوجيا على فتح أنظمتها.