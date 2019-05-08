شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: وول ستريت جورنال: جوجل تستعد لطرح ميزة جديدة للحد من تتبع المستخدمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال نقلاً عن أشخاص على دراية بالأمر، أن ألفابيت الشركة الأم لجوجل، ستطرح ميزة جديدة بمتصفح كروم لإعطاء المستخدمين المزيد من التحكم فى التخلص من ملفات تعريف الارتباط الخاصة بالتتبع "الكوكيز".

وتعد الكوكيز هى ملفات نصية صغيرة تتبع مستخدمى الإنترنت ويستخدمها المعلنون لاستهداف المستهلكين وفقا للاهتمامات المحددة التى يعرضونها أثناء التصفح.

وقالت الصحيفة إنه على الرغم من أنه من غير المتوقع أن تقلل أدوات جوجل الجديدة قدرتها على جمع البيانات بشكل كبير، إلا أنها ستساعد الشركة على الاستفادة والتفوق على منافسيها فى مجال الإعلان عبر الإنترنت.

وساعد مستخدمو خدمات جوجل البالغ عددهم 3 مليارات فى جعلها أكبر بائع لإعلانات الإنترنت فى العالم، حيث تحصل على ما يقرب من ثلث إجمالى الإيرادات، متقدمة على فيس بوك بنسبة 20 بالمئة، وفقًا لشركة الأبحاث eMarketer.

سوف ينمو إجمالى الإنفاق على الإعلانات الرقمية فى الولايات المتحدة بنسبة 19 بالمئة ليصل إلى حوالى 130 مليار دولار فى عام 2019، وفقًا لما ذكره موقع eMarketer.

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وكانت جوجل تعمل على تطوير خطة ملفات "الكوكيز" لمدة ست سنوات على الأقل، ولكنها سرعت العمل بعد انتشار أخبار فى العام الماضى بأن البيانات الشخصية لمستخدمى فيس بوك تمت مشاركتها بشكل غير صحيح مع شركة Cambridge Analytica.