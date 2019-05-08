كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن “انستغرام” تعلن عن مزايا جديدة على منصتها بمناسبة شهر رمضان

متابعة-سنيار: أطلقت “انستغرام” أول حملة رمضانية لها على الإطلاق، تحت هاشتاغ #MonthOfGood، تدعو من خلاله المجتمع العالمي إلى الاحتفال بهذا الشهر الفضيل عبر منصتها.

كما أطلقت المنصة فلترًا جديدًا للصور خاص بشهر رمضان تحت اسم “فانوس” أو “Lantern”، لتشجيع مستخدميها على مشاركة لحظات احتفالهم بشهر رمضان.

يُذكر أنّ فلتر الصور الجديد “فانوس”، عبارة عن ظلال وأشكال للهلال مستوحاة من زخارف الأرابيسك.

وترمز الأشكال المستخدمة بشكل عام لشهر رمضان. ويأتي هذا الفلتر متعدد الطبقات، وبوسع مستخدميه النقر على الشاشة للانتقال إلى فلتر بتصميم تقليدي للهلال، ثم اختيار تهاني رمضان بالإنجليزية أو العربية.

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وفي هذا العام وتكريما لشهر رمضان الفضيل، طلب انستغرام من متابعيه مشاركة لحظات احتفالهم بهذا الشهر، باستخدام تأثير الكاميرا الجديد ووضع منشوراتهم تحت هاشتاغ #MonthOfGood.

وتعليقا على الحملة والتأثير الجديد، قال سامر جمال، مدير الشريك الاستراتيجي لانستغرام في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: “إن انستغرام مجتمع عالمي متنوع، ويعد شهر رمضان من أكبر اللحظات الثقافية التي يتم الاحتفال بها على المنصة”.

وكشف “إنستغرام” عن بيانات جديدة أكدت مكانته كواحد من أهم منصات التواصل الاجتماعي المُستخدمة خلال شهر رمضان، والتي شارك عبرها المسلمون فرحتهم بالشهر الفضيل وما قاموا به من أعمال خير، وخلال العام الماضي، في 16 مايو و14 يونيو 2018 – وهما اليوم الأول والأخير من شهر رمضان، تمت مشاركة أكثر من 15 مليون منشور عن رمضان.