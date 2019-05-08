كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| “Omniblade” سكين مغامرة متعدد الأغراض

متابعة-سنيار: تم إنشاء سكين مغامرة متعددة الأغراض من قبل الإخوة نيلسن، والذين أطلقوا عليها اسم “Omniblade”.

يوفر السكين أدوات متعددة المهام ، حيث أنه يضم 5 أدوات في 1، تشمل منجلا، فأسا، مطرقة، منشار وسكين.

Omni هو أداة متعددة الاستخدامات مبتكرة، تحتوي على كل ما تحتاجه.

سكين المغامرة “Omniblade”، متاح للدعم على Kickstarter، مع تعهدات تبدأ من 55 دولارًا أو ما يقرب من 42 جنيهًا إسترلينيًا، ومن المتوقع أن يتم شحنه إلى جميع أنحاء العالم خلال شهر أغسطس 2019.