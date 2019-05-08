علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: جوجل تضيف ميزة الأخبار والبودكاست لنتائج بحث جوجل لاحقاً هذا العام #IO2019

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Sultan Alqahtani 0 تبليغ

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كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - شغلت تطورات نتائج بحث جوجل جزء كبير من إعلانات جوجل اليوم خلال فعاليات مؤتمر المطوريين، حيث أكد Sundar Pichai الرئيس التنفيذي لجوجل على خطط الشركة لجلب ميزة الأخبار والبودكاست في نتائج البحث للمستخدمين لاحقاً هذا العام.

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تهدف شركة جوجل لدعم المستخدمين بتجربة تفاعلية مع محتوى وتفاصيل أكثر وضوحاً في نتائح البحث، وفي إطار جهود جوجل لتنفيذ هذا التطور أعلنت اليوم في مؤتمر المطوريين عن خططها لجلب ميزة الأخبار والبودكاست في نتائج البحث، حيث من المقرر أن تقدم هذه الميزة للمستخدمين تغطية إخبارية متكاملة لموضوع البحث، كما تعمل عرض أي بودكاست حول موضوع البحث في نتائج بحث جوجل.

ولقد إستعرضت جوجل مدى فعالية هذه الميزة من خلال تجربة في البحث عن محتوى عن “الثقب الأسود” على سبيل المثال، حيث تم عرض كل الأخبار والمعلومات التوضيحية الكاملة التي تستعرض معنى الثقب الأسود، والقصص الإخبارية والصور التي تدور حول هذا الموضوع، ليدعم المستخدم بأدق تفاصيل عن محتوى البحث.

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يذكر أن شركة جوجل قد أكدت على دفع ميزة الأخبار والبودكاست في نتائج البحث لاحقاً هذا العام، كما تقدم أيضاً ميزة عرض النتائج بتجربة تفاعلية ثلاثية الأبعاد من خلال تقنية الواقع المعزز.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التقنية بلا حدود وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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