تكنولوجيا: جوجل تجلب نمط التصفح Incognito في خرائط جوجل #I/O 2019

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة جوجل لإضافة وضع التصفح المتخفي إلى تطبيق خرائط جوجل خلال الفترة القادمة، حيث أكدت جوجل في فعاليات مؤتمر المطوريين على أن نمط Incognito سيتيح التصفح والبحث في خرائط جوجل دون تسجيل تاريخ البحث أو الموقع.

قدمت شركة جوجل الكثير من الإعلانات في مؤتمر المطوريين الذي عقد اليوم، ومن بين التحديثات والمميزات القادمة من عملاق البحث ميزة التصفح المتخفي التي تقدم من عملاق البحث في تطبيق خرائط جوجل.

ولقد قدمت جوجل نمط Incognito في السابق في متصفح جوجل، حيث أتاحت للمستخدمين التصفح وعرض المحتوى دون تسجيل لتاريخ البحث، لتقدم للمستخدم تصفح آمن دون أن يتم حفظ أي بيانات، أو الموقع.

Advertisements

وقد أضافت جوجل نمط التصفح المتخفي إلى موقع اليوتيوب أيضاً خلال الفترة الماضية، واليوم تقدم نمط Incognito إلى تطبيق Google Maps أيضاً، لذا يمكن للمستخدم التنقل في وجهات مختلفة دون أن يتم حفظ المواقع، حيث من المقرر أن تتوفر الميزة الجديدة من خلال قائمة بحث جوجل في تطبيق Google Maps.

المصدر

اعلان

