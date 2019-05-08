وضع التصفح الخفي ” Incognito Mode ” سيصل قريبًا لتطبيق الخرائط Google Maps

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة جوجل بتضمين وضع التصفح الخفي في المتصفح Google Chrome منذ فترة طويلة. يتم إيقاف سجل التصفح مؤقتًا بحيث لا يتم تسجيل أي موقع ويب تزوره في هذا الوضع في السجل. كما أنه لا يربط أي من البيانات التي تم إنشاؤها خلال جلسة التصفح بحسابك في جوجل. تقوم الشركة بتوسيع وضع التصفح الخفي ليشمل المزيد من خدماتها وأكدت اليوم أنه سيكون متاحًا في تطبيق الخرائط Google Maps قريبًا.

حصل تطبيق اليوتيوب على وضع التصفح الخفي في الصيف الماضي، والآن تقرر جلب هذا الوضع إلى تطبيق الخرائط Google Maps. وأكدت شركة جوجل في مؤتمرها السنوي Google I/O 2019 اليوم أن خدمة الخرائط Google Maps ستحصل على وضع التصفح الخفي قريبًا. سيتم الوصول إليه من خلال خيار جديد في قائمة Google Account التي تظهر داخل التطبيق عندما تقوم بالنقر على الصورة الشخصية المعروضة كما هو موضح في الفيديو أدناه.

عندما يتم تفعيل وضع التصفح الخفي، فإن الأماكن التي تبحث عنها وتنتقل إليها لا يتم ربطها بحسابك في جوجل. سيبلغ الشريط الرمادي في الأعلى المستخدمين أنهم يبحثون عن الأماكن في وضع التصفح الخفي.

هذه ميزة بسيطة ولكنها أنيقة في نفس الوقت كما أنها تحظى بقاعدة كبيرة من المعجبين على المتصفح Google Chrome. من الجيد أن نرى جوجل تنقل وضع التصفح الخفي هذا إلى تطبيق الخرائط Google Maps. لم تعطينا شركة جوجل تاريخًا دقيقًا حول موعد وصول وضع التصفح الخفي إلى خدمة الخرائط Google Mas، ولكنها ذكرت أن ذلك سيحدث قريبًا.