الإصدار الجديد من المساعد الرقمي Google Assistant أصبح أسرع، وأكثر ذكاءً

فاطمة أيت طالب - دبي - يعتبر Google Assistant من بين أفضل المساعدين الرقميين في السوق حاليًا، وقد كشفت لنا شركة جوجل اليوم في مؤتمرها السنوي للمطورين Google I/O 2019 عن بعض التحسينات الأساسية التي سيحصل عليها هذا المساعد الرقمي. ووفقا لشركة جوجل، فقد ذكرت بأن الإصدار الجديد من المساعد الرقمي Google Assistant سيكون أفضل من الإصدار الحالي المتوفر بالفعل على أكثر من مليار جهاز بأكثر من 30 لغة في 80 دولة. وتعمل شركة جوجل الآن على جعل Google Assistant أسرع وطبيعيًا قدر الإمكان أثناء إنجاز الأمور.

تستفيد شركة جوجل من التطويرات الكبيرة التي شهدها قطاع الذكاء الإصطناعي في السنوات الأخيرة لتطوير الإصدار الجديد من المساعد الرقمي Google Assistant وجعله أفضل في التعرف على الكلام وفهم اللغة. يؤدي ذلك إلى خفض حجم المساعد الرقمي من 100GB في السحابة إلى أقل من نصف جيجابايت. هذا يعني أنه يمكنك الآن تشغيل الإصدار الجديد من المساعد الرقمي Google Assistant على الجهاز، وبالتالي تمكين هاتفك من معالجة الكلام على الجهاز نفسه من دون أي تأخير في الإستجابة.

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من خلال التعرف على الكلام، سيكون بإمكان Google Assistant معالجة الطلبات وفهمها عندما يقوم المستخدم بطلبها ثم تقديم الإجابة على نحو أسرع بعشر مرات. هذا يجعل مهمة إملاء الرسائل الإلكترونية أسرع من أي وقت مضى على سبيل المثال، أو التنقل بين التطبيقات بإستخدام الأوامر الصوتية فقط.

أكدت شركة جوجل اليوم أن الإصدار الجديد من المساعد الرقمي Google Assistant سيكون متاحًا على هواتف Google Pixel الجديدة التي من المقرر أن تصدر في وقت لاحق من هذا العام. قد يستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن يصل إلى الهواتف الذكية الأخرى المدعومة بنظام الأندرويد.