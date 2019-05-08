نظام Android 10 Q سيركز على الأمن، والخصوصية، والرفاهية الرقمية، وسيجل معه أيضا الوضع الليلي

فاطمة أيت طالب - دبي - في مؤتمرها السنوي للمطورين Google I/O 2019 اليوم، قامت شركة جوجل بالكشف عن بعض التفاصيل حول الإصدار الرئيسي التالي من نظام الأندرويد المستخدم حاليًا في أكثر من 2.5 مليار جهاز نشط. النسخة الجديدة من نظام الأندرويد ستحمل الإصدار 10، ولكن لم تكشف لنا الشركة عن إسمها الرسمي. وبالتالي، هذه النسخة ستُعرف حاليًا بإسم Android 10 Q.

سيصل نظام Android Q الجديد مع الدعم للأجهزة المحمولة القابلة للطي من خلال إستعياب وملائمة حاللات الإستخدام الفريدة، والتكيف مع الأبعاد المختلفة للشاشة والسماح لك بالمواصلة حيث توقفت قبل أن تقوم بطي أو فتح الجهاز مع ميزة تدعى Screen Continuity. مما لا يثير الدهشة، نظام Android Q الجديد سيجلب معه كذلك الدعم لشبكات الجيل الخامس 5G.

Live Caption هي ميزة جديدة مدعومة بتكنولوجيا التعلم الآلي على الجهاز تقوم بالضبط ما توحي إليه، فهي تعرض الكلمات التوضيحية. وتجدر الإشارة إلى أن ميزة Live Caption تعمل مع جميع ملفات الميديا تقريبًا، بما في ذلك مقاطع الفيديو والملفات الصوتية والتدوينات الصوتية والرسائل الصوتية. بمجرد إكتشاف الكلام، ستظهر التسميات التوضيحية تلقائيًا مع العلم بأن هذه الميزة لا تتطلب إتصال بالإنترنت، وهذا ما يعني بأن أي معلومات لن تغادر هاتفك.

تكنولوجيا التعلم الآلي شقت طريقها إلى ميزة الردود الذكية Smart Replay أيضًا، والتي ستعمل بسلاسة مع جميع تطبيقات الدردشة في نظام Android Q، مما يوفر إقتراحات مفيدة للردود، وكذلك الإجراءات. على سبيل المثال، إذا حصلت على عنوان في إحدى الرسائل، فبإمكانك النقر على الإشعار للوصول إلى Google Maps مباشرة، ولا داعي لفتح تطبيق المراسلة مسبقًا. هذا يعمل أيضًا من دون الحاجة لمغادرة أي معلومات لهاتفك.

الوضع الليلي ” Dark Mode ” قادم أيضًا، وسيتم تشغيله تلقائيًا عندما تقوم بتفعيل وضع حفظ البطارية، أو يدويًا من خلال خيار في صفحة الإعدادات السريعة Quick Settings.

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تجدر الإشارة إلى أن نظام Android Q يتضمن ما يقرب من 50 ميزة جديدة تركز على الأمان والخصوصية. هناك أدوات توفر المزيد من الشفافية حول الموقع أيضًا، لأنها معلومات شخصية جدًا. وبذلك تحصل على تذكيرات لإستخدام الموقع إذا كنت لا تستخدم التطبيق الذي يطلب موقعك. وستحصل على تحكم دقيق عندما تمنح إذن تتبع موقعك لأحد التطبيقات من خلال ثلاث خيارات تشمل السماح بالوصول لموقعك طوال الوقت، أو فقط أثناء إستخدام التطبيق، أو رفض الوصول إلى موقعك نهائيًا. تحديد موقع المستخدم هو أيضًا في الطليعة داخل الإعدادات.

سيتم تحديث بعض أجزاء إطار عمل ( Framework ) الأندرويد في الخلفية دون الحاجة لإعادة التشغيل. سيؤدي هذا على ما يبدو إلى تثبيت التحديثات الأمنية بشكل أسرع، ولكننا سنرى. لقد سمعنا ذلك مرات عديدة من قبل، ومع ذلك معظم الشركات المصنعة لأجهزة الأندرويد ما زالت بطيئة في إصدار التحديثات الأمنية لأجهزتها، ناهيك عن إصدارات الأندرويد الجديدة. ولكن من الغريب أن نجد شركة جوجل تتوقف عن الحديث عن وصول تحديثات الأندرويد الرئيسية بسرعة إلى أجهزة الأندرويد، التركيز بدلا من ذلك الآن على التحديثات الأمنية.

ستأتي ميزة Focus Mode في خريف هذا العام إلى نظام Android Q وأيضًا لأجهزة Android 9 Pie. من المفترض أن يتم إستخدام هذا الوضع عندما ترغب في التركيز على إنجاز الأمور دون أن تصرف إنتباهك بإستمرار. ستقوم أولاً بتحديد التطبيقات التي تجدها مشتتة ومن ثم سيتم تعطيلها بمجرد تفعيل وضع Focus Mode حتى تقوم بإيقافه بالطبع.

سيتم تضمين عناصر التحكم الآبوية Family Link في كل جهاز يحتوي على ميزات الرفاهية الرقمية، بدءًا مع Android Q. عندما تقوم بإعداد جهاز للطفل، يقوم Family Link بتوصيله بحسابك ويسمح لك بمراجعة التطبيقات، ووضع حدود يومية، وعرض عدد مشاهدات كل تطبيق، وتعيين وقت للنمو.

في نظام Android Q ستتمكن أيضًا من وضع أوقات محددة لتطبيقات معينة، ومنح إبنك فرصة إستخدام الهاتف كماكفأة قبل وقت النوم. عمومًا، سيتم إطلاق نسخة تجريبية جديدة اليوم من نظام Android Q لنحو 21 هاتف من 13 علامة تجارية مختلفة، بما في ذلك جميع هواتف Google Pixel.