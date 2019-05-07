شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: انستجرام يجعل من السهل للمستخدمين الإبلاغ عن التعليقات المزعجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إذا كان لديك حساب على انستجرام، فمن المحتمل أنك واجهت تعليقات سيئة، سواء على صفحتك أو على صفحة شخص تتابعه، وبينما يتيح انستجرام للمستخدمين حاليًا الإبلاغ عن التعليقات، إلا أنك مقيد بـ "محتوى مسيء" أو "بريد مزعج أو احتيالى"، لكن الآن، على ما يبدو أن انستجرام يطور طرقًا أكثر عمقًا للمستخدمين للإبلاغ عن التعليقات المزعجة والمسيئة.

وبحسب موقع mirror البريطانى، فقد كشفت المسربة الشهيرة "جين مانشون وونج" أن انستجرام يعمل على ميزة جديدة للإبلاغ عن التعليقات، على غرار فيس بوك، وتوفر الميزة الجديدة للمستخدمين مجموعة أكبر من الخيارات لسبب الإبلاغ عن تعليق معين، حيث تشمل الخيارات الجديدة "العُرى أو المواد الإباحية" أو "خطاب الكراهية أو الرموز" أو "البريد العشوائي" أو "العنف أو التهديد بالعنف" أو "بيع الأسلحة النارية أو الترويج لها" أو "بيع المخدرات أو الترويج لها" أو "المضايقة أو البلطجة" ، "انتهاك الملكية الفكرية" ، "الأذى الذاتي" ، أو ببساطة "أنا لا أحب ذلك".

لكن يبقى من غير الواضح متى يخطط انستجرام لطرح الميزة للمستخدمين، فيما لا تعد هذه هى المرة الأولى التى يقدم فيها انستجرام تدابير للحد من التنمر على المنصة، ففى أكتوبر الماضى، أطلقت المنصة مجموعة من ميزات مكافحة التنمر، بما فى ذلك مرشحات التعليقات على مقاطع الفيديو الحية وتأثيرات الكاميرا اللطيفة وأنظمة الذكاء الاصطناعى لاكتشاف التنمر تلقائيًا فى الصور.