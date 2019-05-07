شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فلاتر بانستجرام وايموجى بتويتر.. هكذا احتفلت شركات التكنولوجيا بشهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت فيس بوك منصة “SHARED by Facebook" لتقديم الرؤى المدعومة ببيانات محلية، إضافة إلى عرض القصص الملهمة للمجتمعات خلال شهر رمضان، والتى تهدف الى توجيه الشركات والمجتمع حول كيفية الاستفادة من هذه المناسبة المهمة بأقصى قدر ممكن، فيما توضح الإحصائيات الخاصة بشهر رمضان المبارك للعام الماضى أن أكثر من 280 مليون شخص حول العالم قدموا تفاعلات وصلت إلى 3 مليارات تفاعل مع المحتوى الخاص بشهر رمضان المبارك.

انستجرام

وفرت خدمة مشاركة الصور انستجرام، فلتر جديد للصور خاص بشهر رمضان والذى يحمل اسم "فانوس"، وذلك لتشجيع مستخدمى التطبيق على مشاركة تحضيراتهم للشهر الكريم، وهو عبارة عن ظلال وأشكال للهلال مستوحاة من زخارف الأرابيسك، وترمز الأشكال المستخدمة بشكل عام لشهر رمضان، فيما يأتى هذا الفلتر متعدد الطبقات، ويمكن للمستخدمين الضغط على الشاشة للانتقال إلى فلتر بتصميم تقليدى للهلال، ثم اختيار تهانى رمضان بالإنجليزية أو العربية.

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شركة أبل

كذلك هنأ "تيم كوك" الرئيس التنفيذى لشركة أبل المسلمين فى كل أرجاء العالم بمناسبة شهر رمضان الكريم، وذلك خلال تغريدة عبر حسابه الرسمى على شبكة تويتر، وقال "كوك" فى تغريدته: "رمضان مبارك لكل من ينتظرونه حول العالم، أتمنى لك ولأفراد أسرتك وأحبائك شهرًا ممتلئًا بالسلام والوئام والفرح".

تويتر

كما أعلنت شبكة تويتر عن خططها لشهر رمضان الكريم، حيث أطلقت الشبكة ثلاثة رموز تعبيرية جديدة "إيموشن" بسبع لغات مختلفة هى "العربية والإنجليزية والبهاسا، والإسبانية، والتركية، والهندية، والبنغالية"، من أجل مساعدة المسلمين فى كل أنحاء العالم على الاحتفال بشهر رمضان الكريم، وأوضحت تويتر أنه عند استخدام هاشتجات مثل #رمضان، و#رمضان_كريم، و#رمضان_مبارك، سيظهر إيموشن المسجد والهلال، كما يمكن للمستخدمين، إظهار إيموشن كوب اللبن والسبحة، عند استخدام الهاشتاجات #إفطار، #فطور، #فطور_رمضان، #إفطارا_شهيا، و#إفطار_رمضان، #سحور #سحور_رمضان.