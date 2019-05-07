مايكروسوفت تعلن عن المزايا الجديدة القادمة إلى إيدج كروميوم

أعلنت شركة مايكروسوفت يوم الاثنين في مؤتمر المطورين السنوي الخاص بها Build 2019؛ عن عدد من المزايا الجديدة للنسخة القائمة على محرك “كروميوم” Chromium من متصفحها “إيدج” Edge.

وقالت عملاقة البرمجيات الأمريكية: إنها أضافت إلى المتصفح “وضع إنترنت إكسبلورر” IE Mode، الذي سيسمح للمؤسسات التجارية بتحميل مواقعها الإلكترونية القديمة – خاصةً الداخلية – لتعمل مباشرة ضمن متصفح “إيدج كروميوم” الجديد، باستخدام المحرك الخاص بمتصفح إنترنت إكسبلورر.

وأوضحت مايكروسوفت أن “وضع إنترنت إكسبلورر” صُمم خصيصًا للشركات، وهو يهدف إلى جعلها تستخدم “إيدج كروميوم” وحده، بدلًا من مزيج من كروم وإنترنت إكسبلورر.

وأضافت أنها سوف تسمح للشركات بتخصيص صفحة “تبويب جديد” على “إيدج كروميوم”، وذلك بغية تمكينها من استخدام الشعار الخاص بها، وتحميل بعض المواقع في التبويبات، ودمجها مع محرك البحث “بينج” وحزمة التطبيقات المكتبية “أوفيس 365”.

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وإلى جانب ميزة “وضع إنترنت إكسبلورر”، أعلنت مايكروسوفت عن عدد من المزايا الموجهة للمستخدمين العاديين، مثل: تخصيص ومزامنة استيراد البيانات، والإضافات من المتصفحات الأخرى، بما في ذلك: كروم، وموزيلا.

وتدعم النسخة الجديدة من متصفح “إيدج كروميوم” السماح بالإضافات والامتدادات من المتاجر الأخرى، كما تأتي مع ميزة جديدة باسم “المجموعات” Collections، التي تسمح للمستخدمين بجمع النصوص، والصور، والمعلومات من الإنترنت في مذكرات، كما يمكن نقل المعلومات إلى خدمات أخرى، مثل وورد، وإكسل.

وقالت مايكروسوفت إن “إيدج كروميوم” سوف يوفر مزايا خصوصية جديدة، بما في ذلك 3 مستويات لمنع التعقب: غير صارم، ومتوازن، وصارم.

هذا، وتعتزم الشركة إطلاق متصفح “إيدج كروميوم”؛ إلى جانب نظام ويندوز التابع لها، إلى نظامي آي أو إس، وماك أو إس من آبل، ونظام أندرويد من جوجل.