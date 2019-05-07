سامسونج: لا تاريخ شحن متوقع لهاتف Galaxy Fold

أعلنت شركة سامسونج اليوم الثلاثاء أنها لا تستطيع حتى الآن تأكيد تاريخ الشحن المتوقع لجهازها القابل للطي جالكسي فولد Galaxy Fold، واعتذرت لعملائها في الولايات المتحدة، الذين طلبوا الهاتف بشكل مسبق، عن هذا التأخير.

وأخرت أكبر شركة مصنعة للهواتف الذكية في العالم المبيعات العالمية للهاتف القابل للطي البالغ سعره 1980 دولارًا بعد أن اكتشف المراجعون وجود مشاكل في الشاشة، مما تسبب في نكسة لشركة سامسونج وجهودها لعرض ابتكاراتها.

وأكدت المتحدثة باسم سامسونج ما صرح به الفرع الأمريكي لعملاق التكنولوجيا الكوري الجنوبي في رسالة بريد إلكتروني مرسلة إلى العملاء الذين طلبوا جالكسي فولد بشكل مسبق: “إذا لم نتمكن من شحن الهاتف بحلول تاريخ 31 مايو، فسيتم إلغاء طلبك تلقائيًا”.

وقالت المتحدثة باسم الشركة: “لقد طُلب من سامسونج إبلاغ العملاء بأنه سيتم إلغاء الطلبات المسبقة في حالة عدم شحن المنتج بحلول تاريخ 31 مايو، وذلك وفقًا للوائح الولايات المتحدة”.

وعلى الرغم من أن هذه المشكلة لا تسبب في الوقت الحالي خسائر مالية للشركة الكورية الجنوبية، إلا أن التأجيل المستمر لعملية شحن الأجهزة القابلة للطي يلحق الضرر بجهود سامسونج لتصوير نفسها على أنها المحرك الأول للابتكار، كما يقول المحللون.

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وصرحت الشركة أنها تخطط لإنتاج مليون هاتف جالكسي فولد على الأقل في السنة الأولى، مقابل إجمالي 300 مليون هاتف تنتجها سنويًا في المتوسط، لكنها أوقفت في وقت سابق الطلبات المسبقة للهاتف تبعًا للإقبال الكبير والطلب المرتفع على الهاتف، بحسب أقوالها.

وأجلت سامسونج تاريخ الإصدار الأصلي في 26 أبريل إلى أجل غير مسمى بعد أن قام المراجعون الأوائل للهاتف بالحديث حول تلف الأجهزة أثناء الاستخدام العادي، وقالت الشركة، عندما أعلنت عن تأجيل تاريخ إصدار الهاتف: إنها تتخذ إجراءات إضافية لتعزيز الشاشة في ضوء المشكلات المبلغ عنها.

وتشكل الهواتف القابلة للطي مفهومًا جديدًا يعد يإحداث تغييرات كبيرة في عالم الهواتف المحمولة، إذ من المفترض أن يتيح التصميم للمستخدمين زيادة مساحة الشاشة على جهاز صغير بما يكفي لوضعه في الجيب، لكن التكلفة الهائلة، إلى جانب المخاوف بشأن متانة الشاشة القابلة للانحناء، قد تهدد قدرة الهواتف القابلة للطي على الوصول إلى جميع المستخدمين.