إنستاجرام تطلق أول فلتر صور رمضاني

أطلقت إنستاجرام أول فلتر صور رمضاني تحت اسم “فانوس”، إلى جانب أولى مبادراتها الرمضانية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

ودعت إنستاجرام جميع المستخدمين إلى مشاركة أفعال الخير ونشرها عبر منصتها الإلكترونية من خلال مبادرتها الرمضاية، بينما يأتي إطلاق فلتر الصور لتشجيع مستخدمي إنستاجرام على مشاركة تحضيراتهم للشهر الفضيل وما يقومون به من أعمال الخير، بطريقة مبتكرة وجديدة.

ويشمل فعل الخير الذي تهدف لنشره هذه الحملة، المبادرات البسيطة، مثل نشر تعليقات إيجابية على صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالأصدقاء والزملاء، أو شكر الأصدقاء والعائلة على قضاء أمسية إفطار أو سحور مميزة، أو أي عمل تطوعي لنفع المجتمع، ثم نشره عبر إنستاجرام كمثال يحتذى به.

يذكر أن فلتر الصور الجديد “فانوس”، عبارة عن ظلال وأشكال للهلال مستوحاة من زخارف الأرابيسك، وترمز الأشكال المستخدمة بشكل عام لشهر رمضان المبارك، وبوسع مستخدميه النقر على الشاشة للانتقال إلى فلتر بتصميم تقليدي للهلال، ثم اختيار تهاني رمضان بالإنجليزية أو العربية.

وبالنظر إلى الأهمية الدينية الكبيرة لشهر رمضان المبارك، فإن أكثر من ملياري مسلم – أي ما يقارب ربع سكان العالم – ينتظرونه كل عام بفارغ الصبر، وهو بالنسبة لهم شهر التقرب إلى الله، والعطاء، والجود، وقضاء المزيد من الوقت مع العائلة والأصدقاء.

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وكشفت إنستاجرام عن بيانات جديدة تؤكد مكانتها كواحدة من أهم منصات التواصل الاجتماعي المستخدمة خلال شهر رمضان المبارك، موضحة أن المستخدمين شاركوا خلال اليوم الأول والأخير من شهر رمضان المبارك للعام الماضي أكثر من 15 مليون منشور عن رمضان.

وشهدت المفردات المرتبطة بالإحسان، مثل الخير والتبرع والكرم، ازدياداً ملحوظاً خلال شهر رمضان الماضي في البلدان التي تحتفي بالشهر المبارك والقيم التي يمثلها:

ازداد عدد المشاركات التي تضمنت كلمة “تبرعات” أو “تبرع” بنسبة 97 في المئة ضمن دولة الإمارات العربية المتحدة.

ازداد عدد المشاركات التي تضمنت كلمة “تبرعات” أو “تبرع” بنسبة 162 في المئة ضمن دولة الكويت.

ازداد عدد المشاركات التي تضمنت كلمة “تبرعات” أو “تبرع” بنسبة 35 في المئة في المملكة العربية السعودية، بينما ازداد عدد المشاركات التي تضمنت كلمة “الخير” بنسبة 21 في المئة.

ازداد عد المشاركات التي تضمنت كلمة “الخير” بنسبة 53 في المئة ضمن دولة مصر، وشهدت المشاركات المتضمنة كلمة “تبرع” زيادة بنسبة هائلة بلغت 349 في المئة.

واعتمادًا على تلك النتائج، فقد أطلقت إنستاجرام حملة هذا العام، وشجعت مستخدميها على مشاركة لحظات فعل الخير والاستعداد للشهر الفضيل باستخدام فلتر الصور الرمضاني الجديد، إلى جانب النشر عبر هاشتاج #انستا_الخير.

وصرح السيد سامر جمال، مدير الشراكات الاستراتيجية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في إنستاجرام، بهذا الصدد قائلاً: “تمثل منصة إنستاجرام مجتمعًا عالميًا متنوعًا، ويعد شهر رمضان المبارك من أكثر الأشهر الدينية التي يحتفل بها عبر منصتنا”.

وأضاف “أشارت بياناتنا إلى زيادة مشاركة لحظات فعل الخير خلال شهر رمضان المبارك، واستخدام الكلمات المرتبطة بالإحسان، وليس من الضروري أن يشمل فعل الخير أمراً كبيراً، فقد يكون للأعمال الصغيرة وغير المتوقعة تأثير كبير على يوم أو حياة شخص ما، ولهذا السبب يسعدنا إطلاق مبادرة #انستا_الخير، وأول فلتر صور رمضاني على الإطلاق، لنتيح لمستخدمي انستغرام مشاركة كيف يستقبلون الشهر الفضيل وما يقومون به من أعمال الخير بطريقة مبتكرة وجديدة. ونترقب بحماس أعمال الخير- الكبيرة والصغيرة – التي سيشاركها مستخدمي انستغرام في رمضان هذا العام”.