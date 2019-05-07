مايكروسوفت: ويندوز 10 يحصل على نواة لينكس

كشفت شركة مايكروسوفت خلال فعاليات مؤتمرها السنوي للمطورين Microsoft Build 2019 عن أنها أنشأت نواة لينكس Linux داخلية مدمجة، مصممة خصيصًا لتضمينها كجزء من نظام التشغيل ويندوز 10، بدءًا من إصدارات الاختبار الداخلي التي من المفترض وصولها هذا الصيف.

وكانت مايكروسوفت قد أنجزت العديد من مشاريع لينكس المخصصة على مر السنين، إذ كان هناك نظام تشغيل يستند على لينكس لأجهزة محولات شبكة مراكز البيانات، ونظام تشغيل يستند إلى لينكس مصمم من أجل الخدمة المدمجة الآمنة Azure Sphere.

وتضيف عملاقة البرمجيات الآن نواة لينكس كاملة مدمجة إلى ويندوز 10؛ من أجل تحسين أداء الإصدار الثاني من ميزة WSL 2، وهي طبقة توافق لتشغيل الملفات التنفيذية الثنائية، المخصصة لنظام لينكس على نظامي التشغيل ويندوز 10، وويندوز سيرفر 2019.

ويعتمد الإصدار الأول من نواة لينكس المطورة من قبل مايكروسوفت على نسخة نواة لينكس 4.19، وهي أحدث إصدار ثابت لنظام لينكس، على أن تواكب النواة جميع الإصدارات الثابتة القادمة، الأمر الذي يحسِّن الأداء بشكل ملحوظ، مع أوقات إقلاع أسرع، واستخدام أكثر كفاءة للذاكرة.

ووفقًا لما ذكرته مايكروسوفت، فإن هذا ليس الإصدار الأول من نواة لينكس – التي ظهرت العام الماضي على Azure Sphere – لكنها تعد هذه المرة الأولى التي يتم فيها تضمين لينكس كمكوِّنٍ في نظام التشغيل ويندوز.

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وقالت الشركة: “يشكل هذا الإعلان تتويجًا لسنوات من الجهد المبذول من قبل مجموعة أنظمة لينكس، بالإضافة إلى فرق أخرى متعددة عبر مايكروسوفت، ونحن متحمسون لأن نكون قادرين على مشاركة النتيجة، ونتطلع إلى الطرق الجديدة، والمثيرة، التي ستستخدم بها WSL 2″.

كما أعلنت مايكروسوفت عن مجموعة من العروض لمطوري ويندوز، بما في ذلك Windows Terminal، وهو تطبيق جديد لمستخدمي سطر الأوامر، مخصص لمستخدمي PowerShell، و Cmd، و WSL، وتطبيقات سطر الأوامر الأخرى.