فيسبوك تحدد عوامل جديدة لانتشار مقاطع الفيديو على شبكتها

أعلنت شركة فيسبوك يوم الاثنين عن سلسلة من التغييرات على الطريقة التي تُصنف بها مقاطع الفيديو على شبكتها الاجتماعية، وهو التصنيف الذي يحدد مدى انتشارها بين المستخدمين.

وقالت الشركة في منشور على مدونتها: “نريد مساعدة منشئي الفيديو الموهوبين في العثور على جمهورهم وإنشاء أعمال مرئية مربحة على فيسبوك”. وأضافت: “نريد مساعدة الأشخاص على اكتشاف مقاطع فيديو رائعة وبناء علاقات مع صناع المحتوى والناشرين الذين يهتمون لأمرهم”.

ولتحقيق ذلك، سوف تجري فيسبوك خلال الأشهر المقبلة سلسلة من التغييرات التي سوف تعطي الأولوية لمقاطع الفيديو الأصلية التي يبحث عنها الناس.

وذكرت فيسبوك في منشورها التحديثات التي سوف تجريها على ثلاثة عوامل تؤثر على تصنيف مقاطع الفيديو، وهي: الولاء والقصد، ومُدد الفيديو والمشاهدة، والأصالة.

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وأضافت الشركة أن هذه العوامل سوف تحدد مدى انتشار الفيديو، وذلك في مختلف أرجاء الشبكة، بما في ذلك: صفحة آخر الأخبار، وقسم المشاهدة Facebook Watch، وتوصيات “المزيد من مقاطع الفيديو” More Videos.

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وأوضحت فيسبوك أن المقصود بالعامل الأول: “الولاء والقصد”، هو أن يكون مقطع الفيديو مما يبحث عنه الناس قصدًا وأكثر من مرة. أما فيما يخص العامل الثاني: “مُدد الفيديو والمشاهدة”، فكلما قضى المستخدمون وقتًا أطول في مشاهدة مقطع فيديو أُعطي ذلك المقطع الأولوية في العرض.

وفيما يتعلق بالعامل الثالث: “الأصالة”، فإن التغيير يأتي استمرارًا لما أعلنت عنه الشركة في العام الماضي أنها سوف تحد من انتشار مقاطع الفيديو غير الأصلية والمعادة النشر من مصادر أخرى. والآن سوف تزيد فيسبوك من التشديد على انتشار مثل هذه المقاطع، ولن تسمح بالتكسب منها.