جوجل تعيد تصميم أندرويد أوتو

أعلنت شركة جوجل عن إعادة تصميم جديدة لمنصة أندرويد أوتو Android Auto، بالتزامن مع فعاليات مؤتمرها السنوي للمطورين Gogole I/O 2019، ويأتي ذلك بعد أن كشفت خلال الأسبوع الماضي عن فتح نظام التشغيل المصمم للعمل ضمن السيارة Android Automotive OS لمطوري التطبيقات.

وكانت جوجل قد أطلقت منصة أندرويد أوتو في شهر مارس 2015، وهي عبارة عن واجهة ثانوية، أو طبقة HMI داخل السيارة، تنقل ميزات ووظائف جهاز أندرويد الخاص بالمستخدم إلى وحدة الترفيه والمعلومات المدمجة في سيارته.

وتختلف منصة أندرويد أوتو عن نظام التشغيل Android Automotive المصمم على غرار نظام التشغيل المحمول أندرويد المفتوح المصدر، الذي يعتمد على نظام لينكس، لكن بدلًا من تشغيله على الهواتف الذكية، والأجهزة اللوحية، فقد عدّلته جوجل لاستخدامه في السيارات.

وتوسعت منصة أندرويد أوتو منذ إطلاقها لتدعم الآن أكثر من 500 طراز سيارة من 50 علامة تجارية مختلفة، وذلك كما قالت شركة جوجل.

وأوضحت جوجل أنها ستطرح إعادة التصميم الجديدة على جميع السيارات المتوافقة مع أندرويد أوتو، في وقت لاحق هذا الصيف، وأن الواجهة الجديدة تهدف إلى مساعدة المستخدم على التنقل بشكل أسرع، وإظهار المزيد من المعلومات المفيدة بلمحة، وتبسيط المهام المشتركة أثناء القيادة.

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وبحسب عملاقة البحث، فإن منصة أندرويد أوتو ستستمر في تشغيل الوسائط التي كانت تعمل سابقًا، وعرض تطبيق الملاحة والتنقل، الذي يختاره المستخدم بمجرد تشغيل السيارة، وما عليه سوى النقر على الموقع المقترح للانتقال إلى المكان الجديد.

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ويعرض شريط التنقل الجديد الاتجاهات خطوة خطوة، ويتيح للمستخدم إمكانية التحكم بتطبيقاته الخاصة به بنقرة واحدة، والتحكم بتشغيل ملفات البودكاست Podcast، والرد على المكالمات الواردة عبر شاشة واحدة.

ويساعد شريط التنقل الجديد على تقليل التشتت، وذلك بالنظر إلى أن معظم ما يحتاجه المستخدم سيكون موجودًا على الشاشة، فيما يعرض مركز الإشعارات الجديد المكالمات، والرسائل، والتنبيهات الحديثة، بحيث يمكن للمستخدم مشاهدتها، والرد عليها، عندما يكون ذلك مناسبًا وآمنًا.

ويمكن الآن أن تتوافق لوحة ألوان أندرويد أوتو مع التصميم الداخلي للسيارة، وذلك بعد أن وفَّرت جوجل لمنصة أندرويد أوتو الوضع الداكن، إلى جانب ألوان وخطوط تسهل القراءة، مما يساعد على تحسين رؤية المحتوى على الشاشة المركزية للسيارة بالنسبة للسائقين.

كما تم تعديل المنصة لتتناسب مع مختلف أحجام الشاشات الموجودة ضمن السيارات، بحيث إذا كان لدى المستخدم سيارة ذات شاشة أوسع، فإن المنصة توسع العرض إلى أقصى حد لإظهار المزيد من المعلومات، والتي قد تتضمن الاتجاهات التالية، وعناصر التحكم في التشغيل، والمكالمات النشطة.

وتقول جوجل: إنها ستوضح تفاصيل إعادة التصميم، والوظائف الجديدة الخاصة بمنصة أندرويد أوتو، ضمن فعاليات مؤتمرها السنوي للمطورين Gogole I/O 2019.