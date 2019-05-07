مايكروسوفت تجعل كورتانا أفضل في المحادثات

استغلت شركة مايكروسوفت فعاليات مؤتمرها السنوي للمطورين Microsoft Build 2019 للحديث حول لماذا يجب الاهتمام بمساعدها الرقمي الصوتي المسمى كورتانا Cortana، وأعطت لمحة حول كيفية تحسين كورتانا للمحادثات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي.

وأوضح ساتيا ناديلا Satya Nadella، الرئيس التنفيذي لمايكروسوفت، أن الشركة ضاعفت جهودها من أجل جعل كورتانا الصديق الأساسي في العمل، كما أنها تعمل على تضمينه داخل نظام التشغيل ويندوز 10 وعلى الأجهزة المحمولة، وجعله مخصصًا للمحادثات الطويلة المتعلقة بالأعمال.

وتحاول مايكروسوفت الآن جعل مساعدها الصوتي يستهدف العاملين في أماكن العمل، حيث يعرض مقطع فيديو ترويجي كيفية استعمال كورتانا من قبل مستخدم بشري، وكمية الردود المتبادلة بينهما، إلى جانب أمثلة حول كيفية استجابة كورتانا للمحادثات، وتنظيم الاجتماعات، والتذكيرات بشكل استباقي.

وكان مساعد مايكروسوفت قد تراجع خلال عام 2018 بالمقارنة مع مساعد جوجل الذكي Google Assistant ومساعد أمازون أليكسا Alexa، مما دفع شركة البرمجيات العملاقة إلى إعادة توصيف كورتانا كمهارة يمكن تشغيلها في أي مكان، بدلاً من جعله منافسًا لمساعدات جوجل وآبل وأمازون.

وتضمنت مهارات كورتانا المعروضة إعادة جدولة الاجتماعات، والعثور على قاعات متوفرة للمؤتمرات، والتحقق من إضافة الأشخاص إلى الدعوة، وإضافتهم إن لم يكن.

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وتنسب الشركة بعض هذه التطورات المتعلقة بفهم المستخدم بشكل أساسي إلى استحواذها على شركة Semantic Machines عام 2018، وهي شركة متخصصة في معالجة اللغات الطبيعية.

ووفقًا لساتيا ناديلا، فإن المحادثات الأكثر ذكاءً في كورتانا هي وسيلة لتجاوز التفاعلات الجافة القائمة على الأوامر التي يجريها الأشخاص عادًة مع المساعدات الرقمية الصوتية، ويشبه تلك المحادثات بالويب المفتوح، حيث يمكن لكل متصفح عرض معظم التجارب.

ويتواجد المساعد حاليًا ضمن أكثر من 700 مليون جهاز يعمل بنظام التشغيل ويندوز 10، بالإضافة إلى تطبيقات هواتف آيفون، وأندرويد الذكية، وعمل كورتانا منذ إطلاقه في عام 2014 كمساعد صوتي عام قادر على إجراء عمليات البحث على الويب من أجل الحصول على معلومات مثل حالة الطقس.

وبدأت مايكروسوفت في السنوات القليلة الماضية بدمج المساعد ضمن تطبيق البريد الإلكتروني الخاص بها، أوتلوك Outlook، بحيث أصبح بإمكان المساعد الآن التعرف على رسائل البريد الإلكتروني، وإنشاء تذكيرات لمساعدة المستخدم في الرد على تلك الرسائل.