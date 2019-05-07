تكنولوجيا: الآن يمكن لمستخدمي Google Home وSmart Display إيقاف الإنذار بالأوامر الصوتية #I/O 2019

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إستعرضت شركة جوجل اليوم أحدث المميزات المقدمة في Google Home وSmart Display، حيث يمكن للمستخدمين إيقاف رنين الإنذار أو التنيهات وذلك عن طريق إلقاء الأوامر الصوتية بالتوقف.

أعلنت شركة جوجل عن أحدث المميزات المقدمة لأجهزة المكبرات الصوتية Google Home وأيضاً Smart Display، حيث تطور الشركة تقنية الذكاء الإصطناعي مع مساعد جوجل لدعم وقف التنبيهات وصفارات الإنذار بإلقاء عبارة “Stop”.

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ومن المقرر أن تتوفر الميزة لمستخدمي الأجهزة باللغة الإنجليزية فقط في الوقت الراهن، كما يمكن إلقاء عبارة توقف مباشرة دون الحاجة لإلقاء عبارة Hey Google لتنشيط مساعد جوجل في البداية، ليتمتع مستخدمي الأجهزة بإستجابة أكثر سرعة في تنفيذ الأوامر الصوتية في توقيف الأجهزة الذكية.

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