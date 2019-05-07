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كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة جوجل رسمياً اليوم عن إصداراتها الأولى من الهواتف المتوسطة في هاتفي Pixel 3a وPixel 3a XL التي تأتي ببعض مواصفات الإصدارات المميزة Pixel 3 لكن بمستوى تسعير أقل.
تنطلق هواتف جوجل المتوسطة Pixel 3a وPixel 3a XL رسمياً اليوم بنفس اللمحات الرئيسية للإصدارات المميزة من جوجل، مع البرمجيات والتحديثات المتوقعة ومستوى تسعير جيد.
هاتف Pixel 3a
- شاشة OLED مميزة بحجم 5.6 إنش بدقة عرض 2220 في 1080 بيكسل، مع أبعاد 18.5:9
- رقاقة معالج Snapdragon 670
- ذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام، مع سعة تخزين 64 جيجا بايت
- كاميرة خلفية بدقة 12.2 ميجا بيكسل في مستشعر Sony IMX363 مع فتحة عدسات f/1.8 مع OIS وEIS
- يدعم الإتصال بشبكات Wi-Fi 802.11ac والبلوتوث 5، وتقنية NFC
- يضم مدخل للسماعات
- يأتي بنظام تشغيل Android 9 Pie مع تحديث البرمجيات لعامين وتحديث برمجيات الحماية لمدة 3 سنوات
- بطارية 3000 mAh مع شاحن 18W
- قياسات الهاتف 151.3 في 70.1 في 8.2مم، مع وزن 147 جرام
- يتوفر باللون الأسود، الأبيض وأيضاً البنفسجي
- ينطلق بسعر 399 دولار.
هاتف Pixel 3a XL
- شاشة OLED مميزة بحجم 6.0 إنش بدقة عرض 2160 في 1080 بيكسل، مع أبعاد 18.5:9
- رقاقة معالج Snapdragon 670
- ذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام، مع سعة تخزين 64 جيجا بايت
- كاميرة خلفية بدقة 12.2 ميجا بيكسل في مستشعر Sony IMX363 مع فتحة عدسات f/1.8 مع OIS وEIS
- يدعم الإتصال بشبكات Wi-Fi 802.11ac والبلوتوث 5، وتقنية NFC
- يضم مدخل للسماعات
- يأتي بنظام تشغيل Android 9 Pie مع تحديث البرمجيات لعامين وتحديث برمجيات الحماية لمدة 3 سنوات
- بطارية 3700 mAh مع شاحن 18W
- قياسات الهاتف 160.1 في 76.1 في 8.2 مم، مع وزن167 جرام
- يتوفر باللون الأسود، الأبيض والبنفسجي
- ينطلق بسعر 479 دولار.
المصدر
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كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: جوجل تعلن عن هاتفي Pixel 3a وPixel 3a XL في فعاليات مؤتمر #I/O 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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