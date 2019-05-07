تكنولوجيا: جوجل تعلن عن هاتفي Pixel 3a وPixel 3a XL في فعاليات مؤتمر #I/O 2019

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة جوجل رسمياً اليوم عن إصداراتها الأولى من الهواتف المتوسطة في هاتفي Pixel 3a وPixel 3a XL التي تأتي ببعض مواصفات الإصدارات المميزة Pixel 3 لكن بمستوى تسعير أقل.

تنطلق هواتف جوجل المتوسطة Pixel 3a وPixel 3a XL رسمياً اليوم بنفس اللمحات الرئيسية للإصدارات المميزة من جوجل، مع البرمجيات والتحديثات المتوقعة ومستوى تسعير جيد.

هاتف Pixel 3a

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شاشة OLED مميزة بحجم 5.6 إنش بدقة عرض 2220 في 1080 بيكسل، مع أبعاد 18.5:9

رقاقة معالج Snapdragon 670

ذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام، مع سعة تخزين 64 جيجا بايت

كاميرة خلفية بدقة 12.2 ميجا بيكسل في مستشعر Sony IMX363 مع فتحة عدسات f/1.8 مع OIS وEIS

يدعم الإتصال بشبكات Wi-Fi 802.11ac والبلوتوث 5، وتقنية NFC

يضم مدخل للسماعات

يأتي بنظام تشغيل Android 9 Pie مع تحديث البرمجيات لعامين وتحديث برمجيات الحماية لمدة 3 سنوات

بطارية 3000 mAh مع شاحن 18W

قياسات الهاتف 151.3 في 70.1 في 8.2مم، مع وزن 147 جرام

يتوفر باللون الأسود، الأبيض وأيضاً البنفسجي

ينطلق بسعر 399 دولار.

هاتف Pixel 3a XL

شاشة OLED مميزة بحجم 6.0 إنش بدقة عرض 2160 في 1080 بيكسل، مع أبعاد 18.5:9

رقاقة معالج Snapdragon 670

ذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام، مع سعة تخزين 64 جيجا بايت

كاميرة خلفية بدقة 12.2 ميجا بيكسل في مستشعر Sony IMX363 مع فتحة عدسات f/1.8 مع OIS وEIS

يدعم الإتصال بشبكات Wi-Fi 802.11ac والبلوتوث 5، وتقنية NFC

يضم مدخل للسماعات

يأتي بنظام تشغيل Android 9 Pie مع تحديث البرمجيات لعامين وتحديث برمجيات الحماية لمدة 3 سنوات

بطارية 3700 mAh مع شاحن 18W

قياسات الهاتف 160.1 في 76.1 في 8.2 مم، مع وزن167 جرام

يتوفر باللون الأسود، الأبيض والبنفسجي

ينطلق بسعر 479 دولار.

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