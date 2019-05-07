صور رسمية مسربة جديدة تستعرض لنا الهاتف OnePlus 7 مع قطع في الشاشة

فاطمة أيت طالب - دبي - التسريبات المتعلقة بالهاتفين OnePlus 7 و OnePlus 7 Pro القادمين من شركة OnePlus تواصل تدفقها إلى شبكة الإنترنت، وفي وقت سابق من هذا اليوم فقط حصلنا على صورة رسمية للنسخة الذهبية من الهاتف OnePlus 7 Pro. والآن، نحن هنا مع صور رسمية مسربة جديدة للهاتف OnePlus 7، وهي الصور التي تستعرض لنا هذا الأخير باللون الأسود.

هذه الصور الرسمية المسربة الجديدة تتماشى مع ما جاء في التسريبات والشائعات التي ظهرت في الفترة الماضية، فهي تؤكد لنا من جديد أن الهاتف OnePlus 7 سيستلهم جزءًا كبيرًا من تصميمه من الهاتف OnePlus 6T الحالي. هذا الهاتف سيضم بدوره قطعًا صغيرًا في الجزء الأوسط العلوي من الشاشة من أجل الكاميرا الأمامية وكاميرتين فقط في الواجهة الخلفية على عكس الهاتف OnePlus 7 Pro الذي سيضم كاميرا أمامية منبثقة وثلاث كاميرات في الخلف.

ووفقًا لتسريب الأسبوع الماضي، فيبدو أن الهاتف OnePlus 7 سيأتي مع مواصفات تقنية تشمل شاشة AMOLED بحجم 6.2 إنش وبدقة +FullHD تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 60Hz، ومعالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 855، وذاكرة عشوائية بحجم 6GB، وكاميرا أمامية في القطع الموجود في الجزء الأوسط العلوي من الشاشة، فضلا عن بطارية بسعة 4150mAh تدعم تقنية الشحن السريع 30W Warp Charge من خلال منفذ USB Type-C. وعلاوة على ذلك، فقد كشف لنا هذا التسريب كذلك أن الهاتف OnePlus 7 سيضم كاميرا أساسية في الخلف بدقة 48 ميغابكسل وسيتواجد بجانبها كاميرا ثانية تضم عدسة مقربة، في حين سيضم مستشعر بصمات الأصابع في الشاشة، وسيعمل مسبقًا بنظام Android 9 Pie.

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أما بخصوص الهاتف OnePlus 7 Pro الأكثر رقيًا، فقد كشف لنا تسريب الأسبوع الماضي أنه سيضم مواصفات تقنية أفضل تشمل شاشة AMOLED بحجم 6.64 إنش وبدقة +Quad HD تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 90Hz، ومعالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 855، وذاكرة عشوائية بحجم 10GB، وكاميرا أمامية منبثقة، فضلا عن بطارية بسعة 4000mAh تدعم تقنية الشحن السريع 30W Warp Charge من خلال منفذ USB Type-C. وعلاوة على ذلك، فقد كشف لنا هذا التسريب كذلك أن الهاتف OnePlus 7 Pro سيضم ثلاث كاميرات في الخلف تبلغ دقة الكاميرا الأساسية فيها 48 ميغابكسل، في حين تأتي الكاميرا الثانية مع عدسة مقربة، والكاميرا الثالثة مع عدسة واسعة الزاوية. وبصرف النظر عن الكاميرا الخلفية الثلاثية، فالهاتف OnePlus 7 Pro سيضم بدوره مستشعر بصمات الأصابع في الشاشة، وسيعمل مسبقًا بنظام Android 9 Pie.

للآسف، هذه التسريبات الحديثة لا تشمل الأسعار الرسمية للهاتفين OnePlus 7 و OnePlus 7 Pro، ولكن من المفترض أن نحصل على هذه المعلومات وكافة المعلومات الأخرى عندما يتم الإعلان رسميًا عن كلا الجهازين في الحدث الذي ستعقده شركة OnePlus في اليوم 14 من شهر مايو الجاري. لذلك، لا تنسوا العودة إلينا آنذاك للحصول على التفاصيل الكاملة.