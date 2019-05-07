- 1/3
- 2/3
- 3/3
فاطمة أيت طالب - دبي - الشائعات والمعلومات المتعلقة بالهاتف الرائد القادم من العلامة التجارية الفرعية Redmi التابعة لشركة Xiaomi متشابكة بالفعل وفي فوضى غير مفهومة بحيث لا يمكننا التمييز بين الصواب والخطأ. ومع ذلك، فقد كشفت بعض الصور التي تم تسريبها اليوم والتي تم إلتقاطها لشاشة الهاتف الرائد القادم من شركة Redmi عن مزيد من المعلومات حول الجهاز، بما في ذلك أنه يحمل الإسم الرمزي Raphael.
سيضم الهاتف الرائد القادم من العلامة التجارية الفرعية Redmi والذي تأكد رسميًا أنه لن يحمل إسم Redmi X ذاكرة داخلية بحجم 256GB. لقد رأينا أيضًا بعض التسريبات السابقة تقول بأن هذا الهاتف سيضم ذاكرة تخزينية بسعة 128GB، لذلك من المحتمل جدًا أن يأتي هذا الهاتف بخيارين على مستوى التذاكرة التخزينية. وتكشف لنا إحدى الصور التي تم تسريبها اليوم كذلك أن الهاتف سيعمل بنظام MIUI 10 9.4.22.
الشيء الأكثر إثارة للإهتمام، هو وجود خطأء مع عنوان يقول ” كسر سرعة معالج الرسوميات “، وعلى الرغم من أن رسالة الخطأ الفعلية مخفية، فنحن نرى أنه يمكنك إما إختيار ” إغلاق ” أو ” فتح ” رسالة الخطأ هذه. قد يعني هذا أن هاتف Redmi القادم سينضم إلى مصاف الهواتف الذكية التي تستند على الذكاء الإصطناعي لتحسين المعالج المركزي ومعالج الرسوميات، وهذا ما يعني بدوره بأن هذا الهاتف مرشح بقوة للقدوم مع وضع Game Turbo المتوفر بالفعل في العديد من هواتف Xiaomi الذكية.
كانت هذه تفاصيل خبر الهاتف الرائد القادم من شركة Redmi سيحمل الإسم الرمزي Raphael، وسيضم 256GB من الذاكرة التخزينية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إلكتروني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.