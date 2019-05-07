الهاتف الرائد القادم من شركة Redmi سيحمل الإسم الرمزي Raphael، وسيضم 256GB من الذاكرة التخزينية

فاطمة أيت طالب - دبي - الشائعات والمعلومات المتعلقة بالهاتف الرائد القادم من العلامة التجارية الفرعية Redmi التابعة لشركة Xiaomi متشابكة بالفعل وفي فوضى غير مفهومة بحيث لا يمكننا التمييز بين الصواب والخطأ. ومع ذلك، فقد كشفت بعض الصور التي تم تسريبها اليوم والتي تم إلتقاطها لشاشة الهاتف الرائد القادم من شركة Redmi عن مزيد من المعلومات حول الجهاز، بما في ذلك أنه يحمل الإسم الرمزي Raphael.

سيضم الهاتف الرائد القادم من العلامة التجارية الفرعية Redmi والذي تأكد رسميًا أنه لن يحمل إسم Redmi X ذاكرة داخلية بحجم 256GB. لقد رأينا أيضًا بعض التسريبات السابقة تقول بأن هذا الهاتف سيضم ذاكرة تخزينية بسعة 128GB، لذلك من المحتمل جدًا أن يأتي هذا الهاتف بخيارين على مستوى التذاكرة التخزينية. وتكشف لنا إحدى الصور التي تم تسريبها اليوم كذلك أن الهاتف سيعمل بنظام MIUI 10 9.4.22.

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الشيء الأكثر إثارة للإهتمام، هو وجود خطأء مع عنوان يقول ” كسر سرعة معالج الرسوميات “، وعلى الرغم من أن رسالة الخطأ الفعلية مخفية، فنحن نرى أنه يمكنك إما إختيار ” إغلاق ” أو ” فتح ” رسالة الخطأ هذه. قد يعني هذا أن هاتف Redmi القادم سينضم إلى مصاف الهواتف الذكية التي تستند على الذكاء الإصطناعي لتحسين المعالج المركزي ومعالج الرسوميات، وهذا ما يعني بدوره بأن هذا الهاتف مرشح بقوة للقدوم مع وضع Game Turbo المتوفر بالفعل في العديد من هواتف Xiaomi الذكية.