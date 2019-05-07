تكنولوجيا: حصاد التكنولوجيا.. رئيس أبل يهنئ المسلمين برمضان وتحذيرات بانقراض البرمائيات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفالا بالشهر الكريم، هنأت عدد من الشركات التكنولوجية وعلى رأسها فيس بوك وأبل وجوجل المسلمين حول العالم بقدوم شهر رمضان، وطرحت كلا منها الكثير من المزايا الجديدة المخصصة لمساعدة المسلمين بهذا الشهر، ويستعرض الحصاد التالى أبرز هذه المزايا وغيرها من الأخبار المهمة التى ظهرت على مدار اليوم. ليس فقط الصين.. انخفاض مبيعات أيفون فى جميع أنحاء العالم فى الربع الأخير Advertisements

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