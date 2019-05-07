شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تتعرض لموقف محرج أثناء مؤتمرها للمطورين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ مؤتمر المطورين السنوى الخاص بشركة مايكروسوفت أمس بمفاجأة، لكنها لم تكن مقصودة أو متوقعة، فأثناء تجهيز الشركة عرضا لمحاكاة مهمة Apollo 11 باستخدام HoloLens 2، وهى أحدث سماعات الواقع المعزز الخاصة بالشركة، تسببت بعض العيوب الفنية فى تعطلها.

ووفقا لموقع "ديل ميل" البريطانى، صعد مؤرخ الفضاء آندى تشايكان وجون كنول المدير الإبداعى لمؤسسة المؤثرات المرئية الصناعية لايت آند ماجيك، على خشبة المسرح مرتدين سماعات الرأس HoloLens، لكنهما تعرضا للإحراج بعد فشل العرض التجريبى.

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وقال كنول على المسرح: "سنقوم بمحاكاة مهمة Apollo باستخدام بعض تقنيات القرن الحادى والعشرين وقوة Unreal Engine وHoloLens 2"، وتراجع الرجلين، ما يشير إلى أنهما كانا ينتظران ظهور رسوم متحركة، وبعد مرور دقيقة فى صمت، لم تتغير الخلفية المعروضة.

وقال تشايكان بنبرة غير مريحة بشكل ملحوظ محاولا تجاوز الموقف: "يبدو أن القيام بعرض تجريبى حى أصعب من الهبوط على سطح القمر، شكرا لك على وقتك"، قبل أن يخرج كلاهما بسرعة من المسرح.

كانت اللحظة بمثابة بداية غير متوقعة لمؤتمر الشركة للمطورين Build، الذى يركز على الإعلانات المتعلقة بخدمة سحابة Microsoft Azure، بالإضافة إلى موضوعات أخرى غير منطقية مثل الذكاء الاصطناعى وتقنية إنترنت الأشياء.