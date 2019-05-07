طقس ثالث أيام رمضان: أمطار خفيفة وأتربة على بعض المناطق

كتب: ضياء السقا

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس الأربعاء "ثالث أيام رمضان"، لطيف على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا على كافة الأنحاء.

وأضافت الأرصاد في بيان لها: "تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد، والرياح أغلبها شماليه غربيه معتدلة تنشط على جنوب سيناء والغردقة وجنوب البلاد، تكون مثيرة للرمال والأتربة هناك، و تنشط على البحر الاحمر و خليج السويس، مما يؤدى الى اضطراب الملاحة البحرية هناك".

بالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون معتدل، وارتفاعه من 1.5 إلى 2 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون مضطرب، وارتفاعه من 2.5 إلى 3 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

3 نصائح من الأرصاد:

1- نصحت الأرصاد المواطنين المتوجهين خلال هذه الفترة إلى السواحل الشمالية ومدن القناة ومحافظات الوجه البحري فى الصباح توخى الحذر أثناء القيادة لانخفاض مستوى الرؤية على الطرق.

2- عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة بدون ارتداء واقى وغطاء للرأس.

3- زيادة معدلات شرب الماء على مدار اليوم للحد من الشعور بالحر.

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والكبرى المتوقعة الأربعاء:

القاهرة العظمى 27 درجة والصغرى 17 درجة

الإسكندرية العظمى 22 والصغرى 15 درجة

مطروح العظمى 21 درجة والصغرى 16 درجة

سوهاج العظمى 32 درجة والصغرى 20 درجة

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قنا العظمى 33 درجة والصغرى 23 درجة

أسوان العظمى 35 درجة والصغرى 25 درجة

وكانت الأرصاد قد كشفت عن تعرض البلاد لموجة حارة، بلغت ذروتها على القاهرة وشرق وجنوب البلاد، وسجلت درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بقيم تتروح من 5 إلى 6 درجات.

وقالت الهيئة في بيان لها: "اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 7 مايو، وحتى الجمعة، تشهد البلاد انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة يصل معدله إلى 10 درجات مئوية؛ ليسود طقس لطيف على السواحل الشمالية، ويكون معتدل الحرارة على القاهرة والوجه البحري حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، خلال ساعات النهار، ويكون مائل للبرودة ليلًا على جميع الأنحاءن والرياح معتدلة نشطة أحيانًا على أغلب الأنحاء، وتكون مثيرة للرمال والاتربة على جنوب البلاد وجنوب سيناء يومي الثلاثاء والأربعاء، وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط".

درجات الحرارة العظمى اعتبارًا من يوم الثلاثاء وحتى نهاية الفترة على:

- السواحل الشمالية والغربية من 23 إلى 22 درجة مئوية.

- محافظات الوجه البحري والقاهرة من 26 إلى 24 درجة مئوية .

- محافظات شمال الصعيد من 29 إلى 26 درجة مئوية.

- محافظات جنوب الصعيد من 32 إلى 30 درجة مئوية.

- محافظات شمال سنياء من 25 إلى 23 درجة مئوية.

محافظات جنوب سيناء من 31 إلى 28.

ونوهت الهيئة إلى أن يمكن الاتصال للاستفسار عن حالة الطقس المتوقعة على مدار الـ 24 ساعة على التليفون الآتي 24646721.