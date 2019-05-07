تكنولوجيا: أخيرا.. تويتر يسمح بإضافة تعليق أو صورة أو فيديو في “الريتويت”

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بعد شهور من مطالبة المستخدمين بهذه الميزة، أضاف موقع التواصل الاجتماعي الأشهر عالميا، تويتر Twitter، بالفعل ميزة إعادة مشاركة التغريدات (ريتويت) مع إمكانية إضافة تعليق مكتوب أو صورة أو صورة متحركة GIF أو فيديو.

وفي تويتة للإعلان عن الميزة الجديدة، قال تويتر: “من السهل أن تعبر عن نفسك عبر إعادة مشاركة التويتات مصحوبة بتعليق، لكن ماذا لو خطوت إلى الأمام قليلا وأصبحت التويتات التي تعيد مشاركتها مصحوبة بصور متحركة أو فيديوهات.. هذه ميزة مثيرة”.

والميزة الجديدة متاحة الآن عبر تطبيق تويتر على أنظمة أندرويد Android وiOS، وكذلك موقع تويتر على الإنترنت.