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مع “شملولة”، لن تحمل ست البيت هم التفكير والبحث عن وصفات الإفطار أو السحور خلال شهر رمضان، فمن خلال التطبيق، الذي يمكن تنزيله وتثبيته على هواتف أندرويد عبر هذا الرابط، يمكن تصفح أشهى وصفات الإفطار والسحور.
إلى جانب ذلك، يحتوي تطبيق “شملولة” على قسم للمشروبات الرمضانية، مثل طريقة عمل السوبيا والأناناس المثلج وسموثي الرمان المثلج وعصير المشمش والجزر، وقسم لحلويات رمضان، يضم طريقة عمل الحلويات مثل حلوى الأوريو وكيك الزعفران والبسبوسة وأم علي بالجلاش.
أما قسم النصائح الرمضانية، في تطبيق “شملولة”، فيحتوي على النصائح اللازمة والمهمة لصيام صحي، مثل طرق تجنب عسر الهضم في رمضان وروتين العناية بالشعر في رمضان، كما يوجد قسم للفيديو، يضم وصفات بالفيديو للأطباق الرئيسية والشوربة والمعجنات والمقبلات.
وفي التطبيق، يوجد قسم للصحة والجمال، يضم أهم نصائح العناية بالشعر والبشرة والجسم، كما يوجد قسم لايف ستايل، الذي يقدم نصائح مهمة في فنون الإتيكيت وترتيب المنزل والعناية بطفلك.
يمكنك تحميل التطبيق على هواتف أندرويد من هذا الرابط، ثم قم بتثبيته على الهاتف.
كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: “شملولة”.. تطبيق رمضاني لأشهى وصفات الإفطار والسحور وإتيكيت العزومات في رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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