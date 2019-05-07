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كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بعد إنتشار العديد من التسريبات التي تؤكد على تصميم ثقب الشاشة في هاتف Honor 20 Pro، رصد الهاتف في صور ترويجية حية جديدة تنفي تصميم ثقب الشاشة في الهاتف.
جاءت التسريبات السابقة حول هاتف Honor 20 Pro بتفاصيل حول تصميم ثقب الشاشة الذي يضم الكاميرة الأمامية في الهاتف، إلا أن الصور الإعلانية التي نشرت اليوم أكدت بها Honor إختفاء ثقب الشاشة من تصميم الهاتف، لذا يبدو أن الشركة ستتبنى تصميم أخر في هذا الإصدار.
وتشير التوقعات إلى أن Honor ستقدم إصدار Pro من الهاتف بتصميم منبثق للكاميرة الأمامية، على أن يأتي تصميم الإصدار الرئيسي بشكل مختلف، لذا نترقب تفاصيل أكثر حول إصدارات Honor المنتظر الإعلان عنها خلال الفترة القادمة.
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كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: مجموعة من الصور الترويجية لهاتف Honor 20 Pro تنفي تصميم ثقب الشاشة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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