الفيسبوك تقرر رسميًا إغلاق تطبيق محادثات الفيديو الجماعية Facebook Bonfire

فاطمة أيت طالب - دبي - لقد مر عامين منذ أن قامت الفيسبوك بإطلاق تطبيق محادثات الفيديو الجماعية Facebook Bonfire. قدمت الشركة هذا التطبيق عندما كان تطبيق Houseparty يحظى بشعبية كبيرة جدًا. لم يصل تطبيق Facebook Bonfire على الإطلاق إلى عدد من البلدان المتقدمة مثل الولايات المتحدة الأمريكية ولن يفعل ذلك أبدًا لأن الشركة قررت إغلاق هذا التطبيق.

أحد الأسباب وراء إنشاء تطبيق Facebook Bonfire هو توفير غرف يمكن للمستخدمين الإنضمام إليها وتركها وقتما يريدون. كان هذا التطبيق لا يعمل بطريقة مختلفة عن القنوات الصوتية على Discord. كانت تلك المرونة من أكبر التغييرات في هذا التطبيق.

وبخصوص هذا الموضوع، صرحت الفيسبوك بالقول : ” سنقوم بدمج ما تعلمناه داخل المنتجات الحالية والمستقبلية الأخرى “. لذلك، على الرغم من أنه تم إغلاق تطبيق Facebook Bonfire، فقد نرى الفيسبوك تقوم بنقل وظائفه إلى واحد من تطبيقاتها الأخرى. لا يوجد ما يؤكد بأن ذلك سيحدث، ومتى سيحدث.

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لم توفر الفيسبوك تطبيق Facebook Bonfire سوى في الدنمارك. لقد حصد أكثر من 10000 عملية تحميل على نظام الأندرويد ولكن هذا بالتأكيد لم يكن كافيًا في المخطط الكبير لشركة الفيسبوك. ومع ذلك، تطبيق Houseparty الذي إستلهم منه Facebook Bonfire فكرته لا يزال متاحًا للمستخدمين. وعلاوة على ذلك، أصبح من الممكن الآن إجراء محادثات الفيديو الجماعية على تطبيق Google Duo.