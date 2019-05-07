Mozilla تُصلح خللاً كان يتسبب في إيقاف عمل الإضافات على المتصفح Firefox

فاطمة أيت طالب - دبي - ربما لاحظ العديد من مستخدمي Firefox مشكلة في متصفحهم، وهذه المشكلة تتمثل في عدم قدرتهم على تثبيت إضافات جديدة في حين تفشل الإضافات المثبتة بالفعل في أداء عملها. شركة Mozilla تدرك بالفعل وجود هذه المشكلة وقد أوضحت السبب في ظهورها. وعلاوة على ذلك، تعمل الشركة على إصلاح بحيث يمكن للمستخدمين مرة أخرى إستخدام الإضافات.

أوضحت شركة Mozilla في منشور على مدونتها الرسمية أن إنتهاء صلاحية الشهادة هو السبب في توقف الإضافات عن العمل. وقد أكدت الشركة الآن أنه تم تحديد المشكلة وأنه سيتم إطلاق حل سريع للمستخدمين في المستقبل القريب.

وقالت شركة Firefox : ” سيتم تطبيق الإصلاح تلقائيًا في الخلفية خلال الساعات القليلة القادمة. لا يلزم إتخاذ خطوات لجعل الإضافات تعمل من جديد “. لذلك يجب أن يكون المستخدمين قادرين على إستخدام الإضافات مرة أخرى في غضون ساعات قليلة. ومن غير الضروري إتخاذ أي إجراءات من جانبهم، حيث سيتم حل جميع المشاكل تلقائيًا وبهدوء في الخلفية.

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تحذر شركة Mozilla المستخدمين من أنه لا ينبغي عليهم محاولة حذف الإضافات وإعادة تثبيتها لأن ذلك لن يؤدي إلى تحسين أي شيء. بدلا من ذلك، سيكون من الأفضل بالنسبة للمستخدمين حذف البيانات المتراكمة. الإصلاح الأول الذي سيتم إطلاقه لن يكون متوفرًا للمتصفح Firefox على منصة الأندرويد أو لـ Firefox ESR. تقول شركة Mozilla بأن الإصلاح الخاص بهذه الإصدارات سيصدر في المستقبل القريب أيضًا.