Xiaomi Mi A3 و Xiaomi Mi A3 Lite سيأتيان مع معالجين من سلسلة Snapdragon 7xx Series

فاطمة أيت طالب - دبي - لقد سمعنا من قبل عن إستخدام شركة Xiaomi لمعالجات Snapdragon 7xx Series في هواتفها الذكية القادمة المدرجة ضمن مبادرة Android One، والآن لدينا تأكيد آخر قادم من مصدر يحظى بمصداقية جيدة إلى حد ما. ووفقا لهذا المصدر، فيبدو أن الهاتفين Xiaomi Mi A3 و Xiaomi Mi A3 Lite القادمين من شركة Xiaomi يحملان حاليًا الأسماء الرمزية Bamboo Sprout و Cosmos Sprout على التوالي، وهذا أمر منطقي نظرًا إلى أن الأسماء الرمزية لهواتف Xiaomi Mi A السابقة كانت تحمل اللاحقة Sprout.

لسوء الحظ، لم يتم الكشف عن معلومات دقيقة حول المعالجات التي سيأتي بها الهاتفين Xiaomi Mi A3 و Xiaomi Mi A3 Lite، ولكن نحن نتوقع أن نرى المعالج Snapdragon 730 أو Snapdragon 712 على الأقل في الهاتف Xiaomi Mi A3 بينما سيستقر الهاتف Xiaomi Mi A3 Lite على الأرجح على المعالج Snapdragon 710.

المثير للإهتمام أن التقرير يقول أيضًا بأن شركة Xiaomi تعمل على هاتف ثالث يضم معالج من سلسلة Snapdragon 7xx يحمل الإسم الرمزي ” Pyxis “، ولكن هناك حاجة إلى المزيد من المعلومات قبل أن نتمكن من رسم صورة كاملة. وفي حالة إذا كانت الشائعات صادقة، فسوف يأتي الهاتف Xiaomi Mi A3 مع مواصفات تقنية ترقى إلى مستوى التطلعات، ومستشعر بصمات الأصابع في الشاشة، مما يعني بدوره أن Xiaomi Mi A3 سيكون أول هاتف ضمن سلسلة Xiaomi Mi A يحصل على شاشة بتقنية OLED.

Bamboo_sprout/cosmos_sprout/pyxis



All 3 should be SDM7XX series. Which one (710/712) I can't say for sure yet.