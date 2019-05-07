سامسونج تؤكد أنها تعمل على تكنولوجيا جديدة تسمح بتضمين الكاميرا الأمامية تحت الشاشة

فاطمة أيت طالب - دبي - في الوقت الراهن، فإن الطريقة الوحيدة بالنسبة للأجهزة المحمولة لإستخدام الشاشة على طول واجهة الجهاز بالكامل هي إستخدام كاميرا أمامية منبثقة أو شاشة قابلة للسحب. وبخلاف ذلك، الحل البديل هو إستخدام قطع في الشاشة ليتم فيه تضمين جميع المكونات الضرورية أو إستخدام ثقب على مستوى الشاشة. ومع ذلك، الخبر السار الآن هو أن شركة سامسونج تستعد على ما يبدو لإستخدام الشاشات الكاملة الخالية من القطع أو الثقب في المستقبل القريب.
ووفقا لتقرير جديد صدر مؤخرًا من موقع MyDrivers، فيبدو أن شركة سامسونج أكدت أنها تعمل على تطوير تقنية جديدة تسمح للكاميرات بالعمل بينما هي تحت الشاشة. سيتيح لها ذلك إنشاء هاتف ذكي مع شاشة تغطي واجهته الأمامية بالكامل والتي لا تعتمد على أحد التصاميم المذكورة آنفًا.
ليست هذه هي المرة الأولى التي تكشف فيها شركة سامسونج أنها تعمل على مثل هذه التقنية، فقد سبق لشركة سامسونج أن ذكرت بأنها تستكشف هذه الفكرة، وهذا التقرير يؤكد ذلك. لسوء الحظ، لا يوجد حتى الآن أي معلومات عن الوقت الذي من المتوقع أن تشق فيه هذه التقنية طريقها إلى هواتفنا الذكية، ولكنها بالتأكيد شيء نتطلع إليه.
بعد كل شيء، قامت الشركات بالفعل بتضمين مستشعرات بصمات الأصابع بنجاح تحت شاشات هواتفنا الذكية، لذلك نعتقد بأن تضمين الكاميرا الأمامية تحت الشاشة أيضًا يبدو وكأنه إحتمال منطقي إلى حد ما.
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