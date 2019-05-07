شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تويتر يتيح للمستخدمين إضافة الصور والفيديوهات إلى "الريتويت" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن موقع تويتر عن إضافة ميزة جديدة لمستخدميه على منصات أندرويد وiOS والويب، والتى تتيح للمستخدمين إضافة الصور والفيديوهات وصور GIF إلى تغريداتهم عند عمل "إعادة تغريد" أو ما يعرف بـ"الريتويت" وذلك بدلًا من النص فقط.

ووفقا لما نشره موقع phonearena الهندى فيمكن للمستخدمين الاستفادة من الميزة الجديدة من خلال اختيار أى تغريدة يرغب المستخدم عمل "ريتويت" لها، ثم يضغط على أيقونة إعادة تغريد على شريط الأدوات السفلى، ثم يضغط على "إعادة تغريد مع التعليق" وإضافة الصورة أو غيرها من الوسائط المختلفة.

وتقول شركة تويتر فى تغريدة عبر حساب الدعم الخاص بها على موقعها: "من السهل أن تعبر عن نفسك من خلال إعادة التغريدة مع تعليق، لكن ماذا لو استطعت أن تخطو خطوة إلى الأمام ليشمل ذلك الوسائط المتعددة"، وأضافت: "أنه اعتبارًا من اليوم يمكن للمستخدمين إعادة التغريد باستخدام الصور، أو مقاطع الفيديو، أو صور GIF، وذلك عبر تطبيقها على نظامى أندرويد، وiOS بالإضافة إلى موقعها على الويب.

ورغم أن التحديث الجديد لا يعتبر تغييرا كبيرا، لكن دعم إضافة الصور ومقاطع الفيديو إلى إعادة التغريد سوف يؤثر بدرجة كبيرة على كمية الوسائط المتعددة، التى تتم مشاركتها على تويتر، خاصة أن إعادة التغريد مع تعليق يُعد سلوكًا شائعًا للمستخدمين على الموقع.