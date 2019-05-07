شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أعضاء مجلس الشيوخ يطالبون بتغريم فيس بوك أكثر من 5 مليارات دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير لوكالة بلومبيرج أن اثنين من أعضاء مجلس الشيوخ يطالبون لجنة التجارة الفدرالية توقيع غرامة تصل لأكثر من 5 مليارات دولار على شركة فيس بوك، وإجبارها على القيام بتغيرات ضخمة.

ووفقا لموقع Phonearena الهندى، أرسل العضوان ريتشارد بلومنثال وجورج هاولى خطابا للوكالة التنظيمية يطالبونها بتوقيع غرامة على فيس بوك لمنع أى انتهاكات مستقبلية، ووضع حد للشركة بشأن استخدام بيانات العملاء ومنع التطبيقات الاخرى مثل انستجرام وواتس آب من مشاركة بيانات العملاء.

ويرى أعضاء مجلس الشيوخ أن مارك زوكربيرج مسئول عن الفشل فى الحفاظ على سرية بيانات عملاء شركته.

Advertisements

جدير بالذكر كشفت تقارير سابقة أن لجنة التجارة الفدرالية ترغب فى توقيع عقوبة تتراوح بين 3 مليار إلى 5 مليار على شركة فيس بوك، وتسوية الأمر مع الشركة، بسبب وجود العديد من المشكلات حول أمور خصوصية فى السنوات الأخيرة، إذ أتضح أنه فى 2016 تم استخدام بيانات 87 عميل بدون علم لصالح شركة كامبريدج أنالتيكا.