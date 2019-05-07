شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ما العلاقة بين هاتفك الذكى وهوس الشراء؟ دراسة جديدة تكشف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة حديثة أن الأشخاص الذين يستخدمون هواتفهم المحمولة لإجراء مكالمات أو الاستماع إلى الموسيقى أثناء التسوق من المرجح أن يقوموا بعمليات شراء غير مخطط لها، وأن ينسوا العناصر التى خططوا لشرائها.

وبحسب موقع TOI الهندى، فقد لاحظ فريق البحث هذا التأثير حتى عندما كانت الهواتف تستخدم فقط لجزء من رحلة التسوق.

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وقد لاحظ الباحثون أكثر من 230 مشاركًا فى عملية تسوق، وقد وجدوا أن المستهلكين الذين يعتمدون بشدة على الهواتف المحمولة، والذين يتميزوا بالاستخدام المفرط للجهاز والاعتماد عليه، هم الأكثر عرضة لخطر الخروج عن خطة التسوق أثناء الانشغال فى استخدام الهاتف المحمول، حيث قالوا "سرعان ما أصبحت الهواتف المحمولة مصدر التشتيت الرئيسى للعديد من المستهلكين، وهى توفر شكلاً فريدًا من أشكال الانقطاع"

واستكمل الباحثون:" قد تؤثر نتائجنا فى اتجاهات المستهلكين تجاه استخدام الهاتف المحمول أثناء التسوق وإقناعهم بالتأمل فى كيفية تأثير هذه الأجهزة على حياتنا، بشكل إيجابى وفعال سلبا ".