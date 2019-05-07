تكنولوجيا: تقرير يؤكد على خطط ابل للكشف عن الكثير من التغييرات في البرمجيات في مؤتمر WWDC

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعقد شركة ابل مؤتمر المطوريين القادم WWDC في شهر يونيو، حيث تستعد ابل للإعلان عن الكثير من التغييرات في البرمجيات وفقاً لما جاء في تقرير جديد اليوم.

تستعد شركة ابل لإجراء تغييرات ملحوظة في أنظمة التشغيل الخاصة بالشركة، حيث أشارت تسريبات جديدة إلى أن ابل تخطط لدعم تشغيل تطبيقات الآيباد على منصة macOS، كما تتوسع بدفع الثيم المظلم في نظام iOS.

أيضاً من المقرر أن تقدم ابل مجموعة من التحسينات الملحوظة في الإصدار القادم من نظام iOS، بدءاً من الثيم المظلم المخصص، الذي يدعم عرض أفضل في شاشات OLED الخاصة بهواتف iPhone X، أيضاً تعمل ابل على تحسين مجموعة من خدمات وتطبيقات الشركة ومنها Health، وReminders إلى جانب تطبيق الخرائط.

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كما تشير التوقعات إلى أن شركة ابل ستجلب متجر التطبيقات إلى واجهة ساعتها الذكية، لتتيح للمستخدمين تثبيت التطبيقات بشكل مباشر من متجر تطبيقات ابل على ساعة ابل الذكية، أي لن يحتاج المستخدم إلى الهاتف لتثبيت التطبيقات على الساعة الذكية.

وتشير التوقعات إلى أن ابل ستقدم مجموعتها الأولى من تطبيقات الآيباد على منصة macOS خلال مؤتمر المطوريين، وهي ميزة تتيح للمستخدمين تشغيل تطبيقات iOS على أجهزة MacBook.

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