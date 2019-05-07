إرسال الهاتف Redmi Note 7 إلى الفضاء، وعاد إلى الأرض بدون خدوش مع إلتقاط بعض الصور

فاطمة أيت طالب - دبي - لقد رأينا الهاتف Redmi Note 7 يخضع للعديد من إختبارات الصلابة غير العادية، بما في ذلك تقطيع الفواكه وسحقه بالأقدام من قبل الناس. لأثبات جودة التصنيع الممتازة التي يحظى بها هذا الهاتف، قامت العلامة التجارية الفرعية Redmi التابعة لشركة Xiaomi بإرسال وحدة من الهاتف Redmi Note 7 إلى الفضاء لإلتقاط صور على إرتفاع 31 آلف متر، قبل أن يسقط على الأرض دون أي ضرر كبير.

أرسل الكثير من المتحمسين وهواة الأرصاد الجوية كاميرات GoPro وغيرها من التكنولوجيات الأخرى نحو الفضاء بإستخدام البالونات، ولكن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إرسال هاتف ذكي من شركة Xiaomi إلى طبقة الستراتوسفير. لقد نجح الهاتف Redmi Note 7 بالفعل في إلتقاط بعض الصور والتي تم نشرها في وقت لاحق على شبكة تويتر من قبل الحساب الرسمي للشركة. الصور ليست الشيء المميز هنا، وإنما حقيقة أن الجهاز صمد في وجه 58 درجة مئوية، وهذا أمر رائع حقًا.

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في النهاية، على ارتفاع 35375 مترًا وضغطًا قدره 1 كيلو باسكال في الغلاف الجوي، إنفجر البالون وأرسل الهاتف مرة أخرى إلى الأرض. على الرغم من أن الهاتف سقط على المجسات وهيكل صلب في وسط الحقل، إلا أن البقاء على قيد الحياة في مثل هذه الحالة يعد حقًا علامة بارزة.

لفترة وجيزة، يمكننا أن نرى الجهاز في نهاية المطاف يوقف نفسه، ولكن ليس قبل التقاط بعض اللقطات لكوكب الأرض من الفضاء. ثم قام الباحثون بعد ذلك بتشغيله واستخدامه كالمعتاد.