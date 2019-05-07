الهاتف Realme X سيصل رسميًا في اليوم 15 مايو جنبا إلى جنب مع Realme X Lite

فاطمة أيت طالب - دبي - قررت العلامة التجارية الفرعية Realme التابعة لشركة Oppo العودة إلى جدورها في الصين من خلال الإعلان عن الهاتف Realme X هناك. ونشرت شركة Realme مجموعة من الصور التشويقية في حسابها الرسمي على الشبكة الإجتماعية الصينية Weibo تؤكد فيها أنها ستقوم بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Realme X في اليوم 15 من شهر مايو الجاري، وأنه ستكون هناك نسخة متدنية من هذا الهاتف، تدعى Realme X Youth Edition أو Realme X Lite.

وذكر الإعلان أيضًا أن الهاتف Realme X متاح للحجز المسبق لدى الكثير من المتاجر الإلكترونية مثل JD.com و Suning و Tmall. وسيتم إزاحة الستار رسميًا عن الهاتف في العاصمة الصينية بكين مع العلم بأن الصور التشويقية تحتوي على بعض العناصر المستقبلية، ولكن لا نزال غير متأكدين ما الذي يعنيه كل ذلك.

Advertisements





وتجدر الإشارة إلى أن شركة Realme كانت قد نشرت إعلانات تشويقية للهاتف Realme X في الفترة الماضية، وهي الإعلانات التي أظهرت لنا هاتفًا ذكيًا مع كاميرا أمامية منبثقة، مما يعني أننا قد نرى هاتفًا يشبه الهاتف Oppo F11 Pro. هذا الهاتف يحمل الإسم الرمزي RMX1901 ومن المحتمل أن يضم كاميرا مزدوجة في الخلف ولون أزرق متدرج.