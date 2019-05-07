الهاتف OnePlus 7 Pro سيضم شاشة بتقنية +HDR10، وذاكرة تخزينية من نوع UFS 3.0

فاطمة أيت طالب - دبي - نحن نعرف بالفعل معظم المواصفات التقنية للهاتف OnePlus 7 Pro، بفضل التسريبات التي حصلنا عليها في الفترة الماضية، وأيضًا بفضل الإعلانات التشويقية التي نشرتها شركة OnePlus في الأونة الأخيرة. وفي أحدث مشاركة له، قال الرئيس التنفيذي لشركة OnePlus، السيد Pete Lau بأن شاشة الهاتف OnePlus 7 Pro لن تمتاز فقط بدقة +QuadHD وبمعدل التحديث البالغ 90Hz، وإنما ستدعم أيضًا معيار +HDR10. ووفقا للسيد Pete Lau، فقد صرح بالقول :

” معيار +HDR10 هو مستقبل ليس فقط لشاشات التلفزيون، ولكن أيضًا لشاشات الهواتف الذكية. نأمل أن يضع أحدث جهاز لدينا معيارًا جديدًا لقطاع الهواتف الذكية ويفتح عالمًا جديدًا من الإنسيابية البصرية للمستخدمين. نحن سعداء لأننا نتصدر قائمة مشاركة التكنولوجيا العالية الجودة مع العالم “.

لا يوجد سوى عدد قليل من الهواتف الذكية التي تدعم معيار +HDR10 المهم. على سبيل المثال، معيار HDR10 يرتفع ليصل إلى 1000 شمعة سطوع موضعي بينما يصل معيار +HDR10 إلى 4000 شمعة. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الأخبار تأتي بعد وقت قصير من حصول شاشة الهاتف OnePlus 7 Pro على التقييم +A من فريق DisplayMate المتخصص في إختبار شاشات الأجهزة المحمولة، لذلك لا يمكننا الإنتظار لمعرفة ما يدور حوله كل هذا العناء عندما يتم الإعلان رسميًا عن الهاتف في اليوم 14 مايو.

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وبغض النظر عن الشاشة، فقد أوضح السيد Pete Lau أيضًا أن الهاتف OnePlus 7 Pro سيضم كذلك رقاقة تخزينية تستند على تكنولوجيا UFS 3.0 للحصول على أداء إجمالي أسرع. سيكون على الأرجح أول هاتف ذكي يضم ذاكرة تخزينية من نوع UFS 3.0 في السوق لأن Galaxy Fold لن يكون متاحًا بحلول موعد وصول سلسلة هواتف OnePlus 7 Series.