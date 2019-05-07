شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير يحذر: 1000 نوع من البرمائيات معرضة لخطر الانقراض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر تقرير جديد من أن البرمائيات فى العالم قد تكون فى خطر أشد مما اعتقدنا، إذ وجد تحليل جديد للمخاطر التى تواجهها الأنواع البرمائية البالغ عددها 8000 أو ما يقرب من ذلك، أن ما يصل إلى 50 فى المئة منها قد تكون عرضة لخطر الانقراض، وهو ما يعد ارتفاع كبير مقارنة بالتقديرات السابقة.

ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى، ينجم هذا الارتفاع عن إدراج ما يقرب من 2200 نوعًا كانت ناقصة بالتمثيل سابقًا بسبب نقص البيانات؛ لكن استنادا إلى النماذج الجديدة الآن، يقول الباحثون إن 1000 نوع آخر على الأقل يواجه خطر الانقراض.

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وتأتى الدراسة فى أعقاب تقرير مقلق للأمم المتحدة، والذى وجد أن الكثير من الأنواع النباتية والحيوانية تم القضاء عليها اليوم بمعدلات غير مسبوقة.

فى الدراسة الجديدة التى نُشرت فى مجلة Current Biology، استخدم الباحثون تقنية يطلق عليها إطارًا إحصائيًا مكانيًا للتطور المكانى يستند إلى السمات، لتقييم مخاطر انقراض الأنواع التى تفتقر إلى البيانات.

ويشير الفريق إلى أن حوالى 44 فى المئة فقط من البرمائيات لديها حاليا تقييمات محدثة للمخاطر، وقالت باميلا جونزاليز ديل بلايجو من جامعة شيفيلد وجامعة ييل: "وجدنا أن أكثر من 1000 من البرمائيات التى تنقصها البيانات مهددة بالانقراض، وما يقرب من 500 مهددة الانقراض، خاصة فى أمريكا الجنوبية وجنوب شرق آسيا، لذا أصبحت إجراءات الحفظ العاجلة ضرورية لتجنب فقدان هذه الأنواع"