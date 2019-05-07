شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: عن طريق الخطأ.. شبكة التلفزيون الأمريكية AMC تسرب بيانات 1.6 مليون مشترك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اكتشف باحث أمنى أن شبكة AMC التلفزيونية الأمريكية كشفت عن غير قصد أكثر من 1.6 مليون من سجلات اشتراك مستخدميها عن طريق الخطأ لكل من خدمتيها للبث المتلفز Sundance Now وShudder.

وبحسب موقع engadget الأمريكى، فقد شملت المعلومات المسربة بيانات البريد الالكترونى للمشتركين، بالإضافة لنوع خطة الدفع التى يتبعوها، كما تم تسريب 3000 من قسائم وصولات الدفع التى احتوت آخر 4 أرقام من البطاقات الائتمانية المسددة لها.

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ورغم أن التقرير لم يشر إلى أن التسريبات ضمت أى بيانات دفع كاملة أو معلومات تعتبر حساسة بدرجة عالية لتشكل خطراً عليهم من هذه الناحية، لكن فى نفس الوقت تحتوى قاعدة البيانات المسربة على بيانات تحليلات الفيديو التى جمعتها شركة تحليل الفيديو Youbora، إذ كان هناك أكثر من 441،943 سجلًا شملت عناوين IP للمستخدم والبلد والمدينة والولاية والرمز البريدى وإحداثيات الموقع وتفاصيل عن الأجهزة التى يستخدمونها لمشاهدة محتوى البث، وقد كان الغرض من هذه المعلومات هو استخدام المذيعين ولكن يمكن الوصول إليها من قبل أى شخص اكتشف قاعدة البيانات.

وقد تم تنبيه شبكة AMC بالمشكلة من قبل المجموعة الأمنية ليتم بعدها إخفاء قاعدة البيانات ومنع الوصول إليها من قبل جمهور المستخدمين، ومع ذلك قال الباحث الأمنى ​​الذى اكتشف الثغرة Bob Diachenko من شركة Security Discovery - أن AMC لم تسهل الكشف عن المشكلة.